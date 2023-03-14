arnavutköy

NO: 34757595



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757025



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEYYAN, GÖÇ, GÜRKAN, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, MANDIRA, MEDİNE, MUAZZEZ, NERMİN, SEYİT ONBAŞI, ŞİRİNYER sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757027



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/03/2023 17:00:00 - 16/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

avcılar

NO: 34751244



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, KAPLICA, ORMANLI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751246



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6 sk bölgelerinde 16/03/2023 13:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

bağcılar

NO: 34748486



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748488



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752890



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1903., 1904., 1905., 1907., 1908. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753483



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34750481



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753486



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1908., 1909. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753490



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1905., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756749



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 16/03/2023 11:00:00 - 16/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753508



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 16/03/2023 11:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753509



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 16/03/2023 13:00:00 - 16/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

bakırköy

NO: 34757659



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757656



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk // BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., 102., 103/5., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

başakşehir

NO: 34757038



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, UĞUR MUMCU, VİŞNE sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

bayrampaşa

NO: 34748487



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ÇAM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

beylikdüzü

NO: 34757509



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, ONURLU, UFUK, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 16/03/2023 11:00:00 - 16/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

beyoğlu

NO: 34747887



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 16/03/2023 00:00:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34739599



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

küçükçekmece

NO: 34757445



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751208



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BAHARDALI, BARBAROS 1, DERAN, FUNDA, KORDONBOYU, MELTEM 1, ZENGİN, ÖMER FARUK UĞURLU sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757447



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah KEMAL ATATÜRK sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757448



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah GÖLBOYU, KAMER, MİRAY, ÜNSAL, İSTANBUL 1 sk / DİZDARİYE mah ABDURRAHMAN EREKE, ASLI, AYSUN, CAMİ, GÖLBOYU, KAMELYA 4, KARAAĞAÇ, MİMAR SİNAN, PAZAR, PERVİN, REHA, SAKLI, SEYİT ONBAŞI, VATAN 4 sk bölgelerinde 16/03/2023 13:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

çatalca

NO: 34755354



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, ERİKLİ, FABRİKALAR, NARDALI, ÇATALCA YOLU sk / ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 16/03/2023 01:00:00 - 16/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

esenyurt

NO: 34753025



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753028



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3132. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752977



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751093



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 312., AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah AKREP, AYASOFYA sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753029



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753613



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1538., 1542., 1606. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756709



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757372



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756708



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1046., 1079., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 16/03/2023 13:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

eyüpsultan

NO: 34753033



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, MEHMET ÇOLAKOĞLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, KAYNAR sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757409



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 16/03/2023 11:00:00 - 16/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

fatih

NO: 34756510



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah MEHMET MURAT, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756271



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756257



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751903



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, HOCA RÜSTEM, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, ÇATALÇEŞME sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, TÜRBEDAR sk bölgelerinde 16/03/2023 00:00:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

gaziosmanpaşa

NO: 34751911



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 861., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 955., 956., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 16/03/2023 00:05:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753033



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, MEHMET ÇOLAKOĞLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, KAYNAR sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751286



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756715



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 16/03/2023 09:30:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

güngören

NO: 34752868



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 16/03/2023 01:00:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

kağıthane

NO: 34751293



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah YAMAÇ, İŞLER sk / SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, YAMAÇ sk bölgelerinde 16/03/2023 01:00:00 - 16/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

küçükçekmece

NO: 34751828



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 2.HİLAL, 2309., 2319., 4.YAYLA, BEŞİR KEMAL, ERAVUTMUŞ, HAKKIBEY, KÖŞK, MEHMET AKİF, MEHMET ALİBEY, MEKTEP, MUAMMER AKSOY, REFİK BEY, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, YEŞİLLİ, ŞEHİT ADEM TAMRAK, ŞEHİT FERİDE, ŞEHİT RECEP sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751829



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah AYGÜN, MEKTEP, MERKEZ, TAŞLIK, YAY sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751831



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk / TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 1.KARAKOL, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, 2.ÇEŞME, 2316., 2320., 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AVCILAR, AYGÜN, AĞRI, CEVİZLİ, DOKTOR ALİ DEMİR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, HAYIRLI, KÜÇÜK, MEKTEP, MERKEZ, MUAMMER AKSOY, SEÇKİN, TAŞLIK, YAY, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 16/03/2023 00:01:00 - 16/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751161



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS, ZAFER sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753605



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİ İHSAN KALMAZ, CENGİZ TOPEL, ERGENE, SEYHAN, TURAN EMEKSİZ, ÖRME SANAYİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753650



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 914., 915., HALKALI sk / TEVFİKBEY mah DÜNDARLAR, HALKALI, HALKALI ÇIKMAZI, MEKTEP, SÜREYYA sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751172



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 16/03/2023 11:00:00 - 16/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

sarıyer

NO: 34751742



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah CAMİİ ARALIĞI sk / RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, BAL, CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, GÜN ARALIĞI, HİSAR MEYDANI, HİSARLI SALİHBEY, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., SIRÇACI, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, YALDIZ, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk bölgelerinde 16/03/2023 00:00:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751856



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BAL, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751857



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BAL, BALLICA ÇIKMAZI, HİSAR GÜLÜ, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34745549



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757401



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah ERDOĞAN sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756835



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757406



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah BEHİÇ, HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 16/03/2023 13:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

şişli

NO: 34748671



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 16/03/2023 00:00:00 - 16/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748673



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AREL ARALIĞI, DARÜLACEZE, HAMAM, HERGÜN, NAZLI, ODESA, TAŞKIZAK, YÜZER HAVUZ sk bölgelerinde 16/03/2023 15:00:00 - 16/03/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757596



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk bölgelerinde 16/03/2023 15:00:00 - 16/03/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

sultangazi

NO: 34751909



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 16/03/2023 00:05:00 - 16/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756782



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753138



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751286



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753715



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756715



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 16/03/2023 09:30:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34756711



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 16/03/2023 09:30:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757552



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

zeytinburnu

NO: 34757392



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757660



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 67., MERV sk / SÜMER mah 27., 67. sk bölgelerinde 16/03/2023 09:00:00 - 16/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757525



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 16/03/2023 10:00:00 - 16/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.