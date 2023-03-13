Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753707



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 34751239



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751242



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL, OKUL sk bölgelerinde 15/03/2023 13:00:00 - 15/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34748485



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 15/03/2023 00:01:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748482



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 171., 172., 173., 174. sk bölgelerinde 15/03/2023 00:01:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748484



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 186., 187., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 15/03/2023 00:01:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752888



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1138., 1146. sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753479



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., MASLAK sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751826



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1008., 969., 980., 983., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34750479



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2552., 2561., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., MOSTAR KÖPRÜSÜ, MİLLET, ŞEHİT MAHMUT sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753482



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1507., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 15/03/2023 11:00:00 - 15/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34755624



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34755623



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753759



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, ELVAN sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34754758



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ULUBATLI HASAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 15/03/2023 10:00:00 - 15/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34747913



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747915



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751207



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, AYTAÇ, BEGÜM, BOSTAN, DARPANE, DENİZ, DUYGU, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜNEŞ, HASAN TAHSİN, IŞIL, KALE, KIVANÇ, MELİSA, MERVE, MORLALE, MİMAR, MİTHAT PAŞA, OKAN, SEBAT, SERVET, SEÇKİN, SUNGUR, SİSTEM, TAVŞANLI, ZİYA GÖKALP, ÖZEL, ÖZKAN sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34748645



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KÜÇÜK PİYALE mah AĞAÇ KÖPRÜ sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748647



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, MELEK sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34710545



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, ERDEMLİ, FATİH SULTAN, GENİŞ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAMAK, YAMAK ÇIKMAZI, YAYLA, ÇİLESİZ, ÖNEM sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, FATİH SULTAN MİNBERİ, KALAFATÇI YUSUF, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, PİYALEPAŞA, SEHER, SEZER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE, İTİMAT sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR, AKASYALAR ÇIKMAZI, AZİZ, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, BÜYÜKTAŞ, CAMİ ARALIĞI, CAVKAYTAR, DERE, DONANMA, DOYMAZ DERE, DOYMAZ DERE ÇIKMAZI, DOĞA, DURUPINAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, FLORYA, GAZİ, GECELER, GEÇİT, GÜLBAHÇE, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜNEŞ, GÜR, GÜVENLİ, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HAN, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ÇIKMAZI, HASBAHÇE, HASBAHÇE ARALIĞI, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEKTEBİ, HASKÖY MEYDANI, HAZAR, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİRACI ODALARI, KİRAZ, KİTABİ, LEYLAK, MEMURLAR, MERHAMET, MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, NEHİR, OKMEYDANI, OKÇU, OKÇULAR, SADİKİYE, STADYUM, SUNAY, SÜRÜCÜLER, TAN, TAN ARALIĞI, TAN ÇIKMAZI, TAŞKESEN, TERZİ KASIM, TOYGAR, TUNA, TÜNEY, UFUK, UZUN, UĞUR, YAĞMUR, YILDIRIMLAR, YÜCEL, ÇAKIRGÖZ, ÇÖP ÜSTÜ, ÖMÜR, ÖZTÜRK, ÖZYURT, ŞAHİN, ŞENLİK, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI, ŞİRİN sk / KULAKSIZ mah DOYMAZ DERE, HASBAHÇE sk / PİRİPAŞA mah BERABERLİK, HACI bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748649



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA SALHANESİ, MUTFAK KAPISI, TABAKHANE YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, MELEK, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, SERİN, TOPRAK YOKUŞU sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748646



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah NAKKAŞ PENAHİ sk bölgelerinde 15/03/2023 15:00:00 - 15/03/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 34752894



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞIK VEYSEL, BAHÇECİK, BAĞÇEŞME, BURAK, GÖNÜL 2, HİLAL 86, KILIÇ ALİPAŞA, PARMAKSIZ, SEDEF, SOYLU, ZİNDE sk / PINARTEPE mah BAŞKENT, ESMERAY, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 34753732



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, ÇATALCA YOLU sk / ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk bölgelerinde 15/03/2023 01:00:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34755355



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah GÖKÇEALİ, SANCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34751092



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ANKAKUŞU, KIRLANGIÇ, YAŞAM sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753612



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1521. sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753601



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751197



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 15/03/2023 00:05:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34751902



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR, ÇATALÇEŞME sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34751197



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 15/03/2023 00:05:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753026



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, GAZİ, YEŞİLAY, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, DİRSEK, KUYU, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ŞİRİN sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751920



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 15/03/2023 09:30:00 - 15/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751789



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 15/03/2023 10:00:00 - 15/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34752867



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 15/03/2023 01:00:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34752043



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, AYBİKE, AYBİKE ÇIKMAZI, BAKIR ÇIKMAZI, BAKRAÇ, BATURAY, BEHÇET, ESKİ BÜYÜKDERE, SAKARYA, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, UYGUN ÇIKMAZI, UÇAR, YEŞİL sk bölgelerinde 15/03/2023 01:00:00 - 15/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748527



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, KAĞITHANE, SARP, SELAM, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 15/03/2023 09:30:00 - 15/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34751820



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ, HALKALI sk bölgelerinde 15/03/2023 00:01:00 - 15/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751827



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ, ERAVUTMUŞ, HALKALI, MEHMET AKİF, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, ŞEHİT ADEM TAMRAK sk bölgelerinde 15/03/2023 00:01:00 - 15/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753603



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753604



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ARDA, CENGİZ TOPEL, KUBİLAY, SEYHAN, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751740



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI HİSAR sk / RUMELİ HİSARI mah 6., ALİ PERTEK, ARPACI EMİNİ KUYU, ARPACI ÇEŞME, ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BAL, BALLICA ÇIKMAZI, BALTALİMANI HİSAR, BAYSAL, DOKUZEVLER ÇIKMAZI, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, HİSAR GÜLÜ, HİSARLI SALİHBEY, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, KARAKOYUN, KIŞLAK, KİLİSE, MÜBAYAACI, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, SIRÇACI, SIRÇACI ARALIĞI, TEZVEREN DEDE, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, İMAM ŞERAFETTİN, ŞAİR NİGAR MEKTEP sk bölgelerinde 15/03/2023 00:00:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751853



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751851



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah DİREKLİ, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MÜHENDİS HÜSEYİN, İSHAK sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752864



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, YAMAN sk bölgelerinde 15/03/2023 14:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751855



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, DUYGU, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 15/03/2023 14:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34755327



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah erdogan sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34754471



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34745548



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34755331



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YOLÇATI mah anadere sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34755328



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GÜLÇİN, HURMA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 15/03/2023 13:00:00 - 15/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34748608



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752006



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 15/03/2023 10:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34737501



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, AYDIN 1, MİTHAT PAŞA, ÇAKMAK, ÖRNEK, ÖZLER sk bölgelerinde 15/03/2023 10:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34751203



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 15/03/2023 00:05:00 - 15/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753713



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 15/03/2023 09:00:00 - 15/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751789



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 15/03/2023 10:00:00 - 15/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.