Arnavutköy

NO: 34753703



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ERDEM, KADER, KARADUMAN, MEHİR, MUZAFFER, ORBAY, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ÇINARALTI sk / İSLAMBEY mah FUNDA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753575



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk / TAŞOLUK mah PIRILTI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:30:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753657



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah GÖL, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL sk / YAVUZ SELİM mah BAŞKALE, DOĞANYOL, EFLAK, HALAY, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, YURDAKUL sk bölgelerinde 14/03/2023 12:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753668



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BERKKAN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 14/03/2023 15:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 34747909



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751091



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SEFER, VALİDE sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751237



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751238



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 14/03/2023 13:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34750478İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751786İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487., 2492., 2493., 2494., 2495., 2500., 2501., 2538., 2539., 2540., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2549., GAZİ MUSTAFA KEMAL, HACI BOSTAN, KÜLTÜR, KÜÇÜK HALKALI, MİLLET, SOĞUKSU, İNÖNÜ, ŞEHİT ERTUĞRUL, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748513İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751236İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2115., 2119. sk / YAVUZ SELİM mah 1076., 1078., 1080., 1082., 1087., 1094., 1100., 968., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34749162İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751788İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/03/2023 11:00:00 - 14/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751798



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/03/2023 14:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34753734



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk / ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753527



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753225



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER, ÇINARLI sk / YEŞİLYURT mah ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753220



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34749373



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATAKAN sk bölgelerinde 14/03/2023 00:01:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34749372İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah CANER sk bölgelerinde 14/03/2023 00:01:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34749371İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 14/03/2023 00:01:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748480İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAYRAK, BAŞAK, BUĞDAY, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, KOÇ, MÜCAHİT, MİLLET, SAKARYA, SEYHAN ÇIKMAZI, UĞUR, YAKUT, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751229İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748481İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, BEYAZ SÜMBÜL, EFE, GÜR, HÜR, IHLAMUR, KIBRIS, KIZILIRMAK, MİLLET, ULUDAĞ, ŞEHİT SADULLAH BALKAN, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748479İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, BİLİM, EGELİ, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, KUTLU, LOZAN, MALAZGİRT, MEHTAP, MİMAR SİNAN, PLEVNE, İSTİKLAL, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah DESOVA, EMRE, EVREN, FİLİZ, MERİÇ, SULTAN sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753454İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753452İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FİDAN, SULTAN, ÇAMLIK sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753024



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 11., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, EDİNCİK, EDİZ, KAMİL sk bölgelerinde 14/03/2023 11:00:00 - 14/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 34751329



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, OKUL YOLU, PELİT ÇIKMAZI, TEKERLER, ZELİHA KÖKÇINAR, ÇAMLITEPE SİTE YOLU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751330



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34751206



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, BAĞDAT, BEGÜM, BEYHAN, BONCUK, BOSTAN, BÜLBÜL, DARPANE, DENİZ, DERVİŞ, DUYGU, EBRU, ELÇİ, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜLNUR, GÜNEŞ, GÜRBÜZ, HARPUT, HASAN TAHSİN, HUZURLU, HÜRMÜZ, HİSAR, IŞIL, JALE, KALE, KANARYAM, KIVANÇ, KOCATEPE, KÜLTÜR, MELİSA, MERVE, MODA, MORLALE, MUHABBET, MURAT, MİMAR, MİTHAT PAŞA, NALAN, NECATİBEY, OKAN, ONURLU, ORDU, PARLAK, PERÇEM, SAADET, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEBAT, SEHER, SEMRA, SERVET, SEÇKİN, SEÇİL, SUNGUR, SÜNGER, SÜVARİ, SİNEM, SİSTEM, TATAR, TAVŞANLI, TÜLİN, UFUK, ULUS, VENÜS, YAKAMOZ, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ÖZEL, ÖZKAN, İHSAN, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, CAN, CEM, CEMİYET, DİLEK, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, FİLİZ, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KAHAN, KOYUNCU, KURUDERE, KÜME, KÜÇÜK EFEM, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SESSİZ, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, SULTAN, TOROS, ULAŞ, ÇİÇEK, İLK ADIM, ŞAHİNCE, ŞARK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DEFNE DALI, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, YILDIRIM sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748642İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah AHRETLİK, BONCUK, DERE KARŞISI YANI, KALFA YAMAĞI, MALTIZ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, PEŞTEMALCI, TOKAÇ, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, ÜÇ KARDEŞLER sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748612İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah DALGIÇ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, PALASKA sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34748644İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ERENLER TEKKESİ, FİDAN, SIVACI AHMET, TURŞUCU HÜSEYİN, ÇIKSALIN ARALIĞI sk / PİRİPAŞA mah HALICIOĞLU YAĞHANESİ, TURŞUCU HÜSEYİN, VEZNEDAR sk bölgelerinde 14/03/2023 14:00:00 - 14/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34748643



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABACI HALİM, AHRETLİK, BONCUK, CELALZADE, ELVANDİREK, EMİN, ERDEN, ERENLER TEKKESİ, FISTIKLI BAHÇE, FİDAN, HALİL AĞA, KANDEMİR ÇIKMAZI, KUDÜM, MALTIZ, SIVACI AHMET, TURŞUCU HÜSEYİN, TÜTÜNCÜ ABBAS, YEŞİM, ÇIKSALIN, ŞAHİNLER sk / PİRİPAŞA mah FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, TURŞUCU HÜSEYİN, ÇOPUR sk bölgelerinde 14/03/2023 14:00:00 - 14/03/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 34753716



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, ADNAN KANTEK, AHMET DUYMAZ, ALİPAŞA, ARDIÇ, ARPALIK, ATATÜRK, BAHTINUR, BAHTİYAR, BAHÇIVAN, BEGÜM, BİLGEHAN, BİLGİNUR, CAMİ, CELAL YÜCEL, CİHANGİR, DARI, DEDEKORKUT, DR. MEHMET ALİ, DİKMEN, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, EGE, ENVERPAŞA, ERENLER, ERGUVANLI, ERKİN BALABAN, ERLER, ERÇETİN, FERHAT AYGEN, GÖÇMENLER, GÜNEY TEZ, GÜZEL ÇIKMAZI, HAYRİ UĞUR, HAZİNE, HOCA AHMETEFENDİ, KADRİ DUYMAZ, LİSE, MEHMET ÖZCAN, MEKTEP, MEŞE, NACİ ÇAM, NEYZEN, NİYAZİ KARADUMAN, ORTA, ORTA SOFA, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, RIZA ÖZDEN, SABRİ PESEN, SEFERAĞA, SEZAİ BÜRGE, SÜLEYMAN ÖCAL, TAHTAKÖPRÜ, TAŞKÖPRÜ, TEVFİK TEZCAN ÇIKMAZI, TOPLU KONUTLAR, TOPOROZ MUSTAFA, USLU ÇIKMAZI, YATIR, YELDEĞİRMENİ, YUSUFHOCA, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÇEŞME, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN MEHMET CAVİT TALAY, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ÖĞRETMEN İLHAMİ ERDEM, ÖĞRETMEN ŞEHABETTİN AKALIN, İCADİYE, İHSANİYE, İKİZLER, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEFKAT ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT DÜNDAR ÇIKMAZI, ŞEHİTLER, ŞERAFETTİN ARDA, ŞEYHÜLİSLAM sk / KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR sk bölgelerinde 14/03/2023 01:00:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753714



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

NO: 34751231



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 369., 370., 376., 378., ATIŞALANI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34747912



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 2013., 2014., 2052., 2053., UFUK sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753600İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801., ASMALI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753611



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1519., 1520., 1604. sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34751173



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 14/03/2023 00:05:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753451



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, HAVUZBAŞI, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVCI, CEYLAN, HAVUZBAŞI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34751900



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk / NİŞANCA mah SOĞANAĞA CAMİİ sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, UYSAL, İŞBAŞI sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753034



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 14/03/2023 12:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34751176



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 649., CEBECİ sk bölgelerinde 14/03/2023 00:05:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753019İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1. sk / YENİ MAHALLE mah 545., 547., 547/1., 548., 551., 551/1., 586., 586/1., 594., 598., 599/2., 600., GALERİ sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753015



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, FETİH, HAMAM, TUFAN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İSKEÇE sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34753758



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇOKÜNLÜ sk bölgelerinde 14/03/2023 01:00:00 - 14/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752866



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZ, KIŞLA, KİRAZLI, MEHMETÇİK, MERA, SARDUNYA, YOLCU, YÖNETİCİ, İMECE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 14/03/2023 01:00:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

kağıthane

NO: 34752039



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -SULTAN SELİM mah sk bölgelerinde 14/03/2023 01:00:00 - 14/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34751819



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KORUTÜRK sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.UFUK, 1306., 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, UZAY, YASİN sk bölgelerinde 14/03/2023 00:01:00 - 14/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34751816İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, AKARSU, ERTEKİN, ORAL, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 14/03/2023 00:01:00 - 14/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753011İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, LEYLEK sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753602İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753007İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.ŞEKER, SİTE, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753609İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 907., 908., AKÇALAR sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753698



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1309., 1310., EKŞİ, KARACAOĞLU, KAYALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, TARAKÇIOĞLU, TERKOS, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34751060



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DOĞANŞAR sk / FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, ATATÜRK, BAHÇE, BENEK, BERİVAN, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BRONZ, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, BİRGÜL, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, CEREN ÇIKMAZI, CEYLANLAR, CÖMERT, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DESTE, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, EBRU, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, KARACA, KISMET, KUZGUN, LABADA, LAKERDA, LATİF, MALTA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, MERT, MERİH, MEŞALE, MOTİF, MÜCEVHER, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTA, OLTU , ONAT, OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PLATİN, RODOS, SAKA, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, SEMPATİ ÇIKMAZI, SERAP, SEREN, SERVET ÇIKMAZI, SERÜVEN, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, TUNA ÇIKMAZI, YÜCEL, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇERMİK, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT YILMAZ ÖNER, ŞENAY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/03/2023 00:00:00 - 14/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34745546



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753101İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34755329İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34755332İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CİCİ, TAŞLIK, TEPELER, YARYOL sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34753102



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah USKUMRU, GURUR sk bölgelerinde 14/03/2023 13:00:00 - 14/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34752005İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BEHRAM ÇAVUŞ sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34752174İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, GAZİ BERKAY, OPERATÖR RAİFBEY sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34748641



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34753711İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34753709İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 14/03/2023 09:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751787İSTANBUL SULTANGAZİ ilce 50.YIL mah SEVGİ, 2219 SOKAK bölgelerinde 14/03/2023 10:00:00 - 14/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34751247İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -50. YIL mah sk bölgelerinde 14/03/2023 11:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751245



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2070., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2154., 2155., 2157., 2211., 2215., 2216., 2217., D, E, F, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 14/03/2023 11:00:00 - 14/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.