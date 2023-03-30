Avcılar

NO: 34781323



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgelerinde 02/04/2023 09:00:00 - 02/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34783912



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 02/04/2023 10:00:00 - 02/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34784472



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 02/04/2023 00:00:00 - 02/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784475



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 02/04/2023 03:00:00 - 02/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784473



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 02/04/2023 03:00:00 - 02/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34760908



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 02/04/2023 10:00:00 - 02/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760925



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HOCA, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU sk bölgelerinde 02/04/2023 10:00:00 - 02/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760924



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 02/04/2023 10:00:00 - 02/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34778411



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 02/04/2023 00:00:00 - 02/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34784470



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SEDİR, UZUN, YÜKSEL sk bölgelerinde 02/04/2023 00:00:00 - 02/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34784436



KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah sk / ARNAVUTKÖY mah sk / BALMUMCU mah sk / BEBEK mah sk / ETİLER mah sk / KURUÇEŞME mah sk / KÜLTÜR mah sk / LEVAZIM mah sk / LEVENT mah sk / MECİDİYE mah sk / NİSBETİYE mah sk / ORTAKÖY mah sk / SİNANPAŞA mah sk / ULUS mah sk / YILDIZ mah sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah sk / SEYRANTEPE mah sk / SULTAN SELİM mah sk / YEŞİLCE mah sk / ÇELİKTEPE mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah sk / RUMELİ HİSARI mah sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah sk / ESENTEPE mah sk / HALİL RIFAT PAŞA mah sk / MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/04/2023 02:00:00 - 02/04/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 34783910



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 02/04/2023 00:01:00 - 02/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34783911



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 02/04/2023 00:01:00 - 02/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781730



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, FAZILPAŞA sk bölgelerinde 02/04/2023 09:00:00 - 02/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784117



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 02/04/2023 10:00:00 - 02/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.