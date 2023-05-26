İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kart kopyalama" suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, bir bankanın müşterilerine ait kredi veya banka kartlarının Fatih'teki bir iş yerinde ödeme yapıldığı esnada çeşitli cihazlarla kopyalandığını belirledi.

İstanbul'da banka kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmada, kopyalanan bilgiler kullanılarak yeni kart basan ve ATM'lerden yüklü miktarda para çeken 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 2 cep telefonu, 2 SIM kart, dizüstü bilgisayar ile kart kopyalama cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.