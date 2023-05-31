Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi şaheserleri, tarihi dokusu, müzeleri, sanat galerileri, sarayları, parkları, meydanları ve caddeleri ile tarihi ve kültürel açıdan zengin, dünyanın en güzel şehirlerden biri olan İstanbul'a ne zaman gidilir? İstanbul'u gezmek için kaç gün kalmak gerekir? İstanbul ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

İstanbul'a Ne Zaman Gidilir?

İstanbul'u yılın dört mevsimi gezebilirsiniz. İstanbul dört mevsimde de ayrı güzel bir şehirdir. Ancak gezmek için en ideal aylar bahar aylarıdır.

İstanbul'u Gezmek İçin Kaç Gün Kalmak Gerekir?

Müzeleri, sanat galerileri, sarayları, parkları, meydanları ve caddeleri ile tarihi ve kültürel açıdan zengin olan İstanbul’u gezmek için en az bir hafta gerekir.

İstanbul'a Nasıl Gidilir?

Özel aracınız yoksa, İstanbul’a gitmek için havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolunu tercih edebilirsiniz. Türkiye’nin her şehrinden İstanbul’a karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul’da Gezilebilecek Camiiler

-Ayasofya Camii

-Sultanahmet Camii

-Süleymaniye Camii

-Fatih Camii

-Ortaköy Camii

-Yeni Camii

-Yuşa Camii (Yuşa Tepesi)

İstanbul’da Gezilebilecek Müzeler

-Yerebatan Sarnıcı

-Aya İrini Müzesi

-İstanbul Deniz Müzesi

-Galata Mevlevihanesi Müzesi

-Türkiye İş Bankası Müzesi

-Rahmi Koç Müzesi

-İstanbul Arkeoloji Müzesi

-İstanbul Modern Sanat Müzesi

-İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul’da Gezilebilecek Saraylar

-Topkapı Sarayı

-Yıldız Sarayı

-Beylerbeyi Sarayı

-Dolmabahçe Sarayı

-Adile Sultan Sarayı

İstanbul Gezilebilecek Parklar

-Yıldız Parkı

-Gülhane Parkı

-Yenikapı Şehir Parkı

-Emirgan Korusu

-Atatürk Arboretumu

İstanbul Gezilebilecek Meydanlar

-Taksim Meydanı

-Sultanahmet Meydanı

-Eminönü Meydanı

-Beşiktaş Meydanı

-Salacak Meydanı

-Beyazıt Meydanı

-Ortaköy Meydanı

İstanbul’da Gezilebilecek Caddeler

-İstiklal Caddesi

-Bağdat Caddesi

-Abdi İpekçi Caddesi

-Valikonağı Caddesi

-Bahariye Caddesi

-Divan Yolu

İstanbul Gezilebilecek Tarihi Çarşılar

-Kapalıçarşı

-Mısır Çarşısı

-Arasta Çarşısı

-Tarihi Bakırcılar Çarşısı

-Sahaflar Çarşısı

-Feriköy Antika Pazarı

Ayrıca İstanbul'un simgeleri Kız Kulesi ve Galata Kulesi'ni mutlaka görmelisiniz.

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