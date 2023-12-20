Üsküdar’da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze’ye Dua Yapılacak

Üsküdar Valide’i Cedid Cami İmam Hatibi Hami EDİS, Beykoz Tekke Cami İmam Hatibi Abdüllatif EFE, Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Cami İmam Hatibi Mahmut SAĞIR, Bayrampaşa Barbaros Hayreddin Paşa Cami İmam Hatibi Eyüp ERDİM, Aziz Mahmud Hüdayi Cami İmam Hatipleri Fatih Kılıçoğlu ve Hasan Baydemir gibi birçok önemli imam hatibin ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden İsmail SÜRMELİ, İlam Akademi İlahiyat Programı’ndan Kenan PERVANE ve Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Fauzan Mairah Muhammed’in Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile katılacağı “Üsküdar’da Kur'an- ı Kerim Ziyafeti ve Gazze’ye Dua’ programı 21 Aralık 2023 Perşembe akşamı saat 19.30’da yatsı namazına müteakiben Aziz Mahmûd Hüdâyî Camii’nde herkese açık olarak organize edilecek.

Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri tarafından 1589-1595 yılları arasında Üsküdar’da kurulan ve sadece Üsküdar'ın değil İstanbul’un da en önemli kültür, ilim ve irfan merkezlerinden biri olan Hüdâyi Külliyesi içinde bulunan Aziz Mahmûd Hüdâyî Cami’nde organize edilecek programda kadınlar için de bir bölüm ayrılacak.

Hüdayi Külliyesi’nde organize edilen halka yönelik programların organizasyonundan sorumlu olan Hüdayi Kültür Sanat Birimi ve Üsküdar İlçe Müftülüğü tarafından herkese açık şekilde düzenlenecek olan “Üsküdar’da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze’ye Dua’ programının sonunda Üsküdar İlçe Müftüsü Sayın İbrahim YAVUZ, son iki aydır İsrail’in zulmüne maruz kalan Gazze ve Gazze halkı için özel olarak dua edecek.