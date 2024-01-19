Kızılay, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Kaymakamlığı kan bağışı konusunda kampanya başlattı. Vatandaşların kan bağışına destek vermesi için Üsküdar Meydanı ve Üsküdar Belediyesi’nde kan bağışı etkinliği yapıldı. Vatandaşlar, 17 - 21 Ocak tarihleri arasında her gün saat 09.00 - 18.00 arasında Üsküdar Meydanı sahildeki 3. Ahmet Çeşmesi’nin yanında ve Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nın 4. Katında bağış yapabilecekler.

Üsküdar Belediyesi çalışanlarının katıldığı etkinlik Üsküdar Belediye Binası içinde yer alan Nikah Sarayının 4. Katında ‘’100. Yılın İlk Kan Bağışı Kampanyası’’ töreniyle başladı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor İlhan Birinci’nin yanı sıra çok sayıda Üsküdar Belediyesi çalışanları katıldı. Belediye çalışanları kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Türkmen: ‘’Kan için tek kaynak biz insanlarız’’

Açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kan bağışının çoğalması gerektiğini belirterek ‘Kızılay Hepimizin Gözbebeği’’ dedi.

‘’Türkiye’mizin gururu Kızılay ve Üsküdar Belediyesi olarak düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üsküdar’da ilk kan bağışı kampanyamızı düzenliyoruz. Birbirimize candan bağlıyız diyerek başlattık kampanyamızı. Hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, insan kanının alternatifi, fabrikası, formülü yok. Tek kaynak yine biz insanlar. Bu nedenle bu kampanyaları yapalım yapmayalım sağlığımız müsaitse mutlaka arada kan vermeliyiz. Biz de bunun için sık sık Kızılay ile birlikte kampanyalar düzenliyoruz. Bu sefer iki noktada birden bağışçı vatandaşlarımıza ulaşacağız. Kızılay’ımız bizim gözbebeğimiz. Uzun yıllardır kan bağışı konusunda büyük bir gayretle ve organizasyonla çalışıyor. Türkiye’nin bu yükünü omuzlamış durumda. Uzmanları, ekipmanları, yaklaşımları çok iyi, çok profesyonel. Gönül rahatlığı ile kan verebiliyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu konu ertelenebilecek bir konu değil. Fırsat buldukça, mümkün oldukça bu özveriyi gösterelim. ‘’

Türkmen: ‘’Üsküdar çok yardımsever bir şehir’’

Hilmi Türkmen, sağlığı uygun olan herkesi kan vermeye davet etti:

‘’Yerel yönetimler, okullar, STK’lar, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri sık sık Kızılay’ın yani aslında milletin bu ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyaları düzenliyorlar. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Üsküdar meydanda görüyorsunuz Kızılay sürekli burada vatandaşlarımızın bağış talebini karşılıyor. Üsküdar bu anlamda çok yardımsever bir şehir.. Bağış çadırını hiç boş görmüyoruz. Allah herkesten razı olsun. Kanuni Sultan Süleyman’ın dediği gibi: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi… Sağlık her şeyin başı... Ve bunun için de bazen acil kan gerekiyor. Bir yakınımız için kan lazım olduğunda onu bulmak, çaresizce gelecek kanı beklemek nasıl bir duygu hepimiz bunu yaşamışızdır. Ya da şahit olmuşuzdur. Bu kan belki genç bir kardeşimize, bir anneye, bir abaya, belki gazi bir askerimize, polisimize belki bir depremzedeye ulaşıyor. Biz buna milli dayanışma diyoruz. Lütfen bu duyarlığımızı sürdürelim, başkalarını da teşvik edelim. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. ‘’

Konuşmaların ardından Kızılay’a 25’in üzerinde kan bağışında bulunan bağışçılara, Aştın, gümüş ve bronz madalya takdim edildi.