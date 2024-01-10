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Türkiye’nin en büyük ikinci mağarasını ziyaret ettiler

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Türkiye’nin en büyük ikinci mağarasını ziyaret ettiler
Maltepe Belediyesi’nin ilçedeki vatandaşlara yönelik ücretsiz doğa ve spor etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 milyon yaşındaki Türkiye’nin en büyük ikinci mağarası Oylat Mağarası’na ve Oylat Şelalesi’ne gezi düzenlendi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği geziye Maltepe’nin farklı mahallelerinde ikamet eden 70 kişi katıldı. Vatandaşlar Yalçın Kızılay Spor Merkezi’nden hareket eden otobüsle yola çıktı. Vatandaşlar, 720 metre uzunluğa sahip, 7-8 metre yüksekliğinde sarkıt ve dikitlerin yer aldığı doğa harikası mağarayı ziyaret etti. Vatandaşlar, ziyaretin bitiminde Maltepe Belediyesi pankartını açarak toplu fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar sonrasında çam, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla çevrili, patikalarla dolu yürüyüş yolunu geçerek Oylat Şelalesi’ne ulaştı. Gezi, vatandaşların TOFAŞ Basketbol Takımı’nın, Bursa TOFAŞ Spor Salonu’nda Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynadığı karşılaşmayı izlemesinden sonra sona erdi.

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