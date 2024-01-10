Taksiye binecekler dikkat ! Yeni tarife başladı

Pazartesi günü yapılan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18, taksi, minibüs, okul servislerine yüzde 28.09 oranında zam kararı alındı.

Halktv'de yer alan habere göre, İstanbul'da ticari taksiler için taksimetre tarife ayarlamaları ise gece yarısından itibaren başladı.

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.