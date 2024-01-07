Sultangazi Belediyesi’nden En Lezzetli Festival: Gastrofest

Gastronomi meraklıları, Sultangazi’de bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi’nin Sultangazi Şefler Zirvesi ve Gastronomi Şefler Federasyonu işbirliği ile düzenlediği ‘Şeflerin Sürdürülebilir Tatları’ temalı Gastronomi Fuarı, ev hanımları yemek yarışması ile kapılarını açtı.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Gastronomi Şefler Federasyon Başkanı Salih Güney, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Komşularımız en güzeline layık”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Sultangazimizde 81 vilayetimizin güzel insanları yaşıyor. Bizim komşularımız her şeyin en güzeline layıktır diyerek en güzel etkinlikleri ilçe sakinlerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Çeşitli faaliyetlerimizi, konferanslarımızı, seminerlerimizi, çocuk tiyatrolarımızı kısacası kültür alanında yapılması gerekenleri güçlü bir şekilde Sultangazimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Burada ilçemizin güzel insanlarını güzel etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Şehrin Dört Bir Yanına Kültür Merkezi

5 yıllık görevi boyunca ilçeyi kültür sanatta daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Bizlere verilen bir emanet var ve bu emanetin hakkını verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısaca şunu ifade etmek isterim. Şehrin dört bir yanına kültür merkezleri yapıyoruz. Bu kültür merkezlerimizde özellikle kadınlara yönelik spor faaliyetlerimizle ve atölyelerimizle ilçe sakinlerimizin nefes alabileceği, kendine zaman ayırabileceği alanlar oluşturduk. Bizler her bir komşumuzun gönlüne dokunabilmek için çalışıyoruz. Bütün faaliyetlerimiz sizler için. Sultangazi’yi Sultan Şehrimizi daha güzel hale getirebilmek için…”dedi.

Gastronomi Şefler Federasyon Başkanı Salih Güney şunları söyledi:” Türk mutfağının daha ileriye taşınması için hareket eden, durmadan çalışan bir federasyonuz. Abdurrahman Başkanımıza bizlere böyle bir fırsat tanıdığı için çok teşekkür ediyorum.”

Ev Hanımları Yemek Yarışması

Konuşmaların ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun şef ceketlerini giydi. Gastronomi Şefler Federasyon Başkanı Salih Güney, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a fahri şef ünvanını taktim etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un da arasında olduğu jüri üyeleri, masaları gezerek ana yemek, hamur işi ve tatlıdan oluşan yemekleri tek tek tadarak puanladı. En başarılı üç ev hanımı yapılan oylamanın sonunda belli oldu. Ana yemekte 1. Şermin Güney, 2. Rabia Dursun 3. İse Rabiya Metne oldu. Hamur işi kategorisinde 1. Emel Yalçınkaya, 2. Gülperi Küpeli 3. Diber Karadeniz oldu. Tatlı kategorisinde ise 1. Esra Akçakaya, 2. Damla Moğol 3. İse Rukiye Kaymaz oldu. Birincilere airfryer, ikincilere kahve makinesi ve üçüncülere de hamur yoğurma makinesi hediye edildi.

Sultangazi Gastrofest 7 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek.