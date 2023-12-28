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Sultangazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Nakdi Destek

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Sultangazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Nakdi Destek
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, geleceğin sporcularını yetiştiren amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek programıyla 27 spor kulübüne 2 milyon TL nakdi destekte bulunuldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, geleceğin sporcularını yetiştiren amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek programıyla 27 spor kulübüne 2 milyon TL nakdi destekte bulunuldu.

Spora ve sporcuya verdiği önemi her fırsatta gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. Güreşçi, tekvandocu, futbolcu kısacası geleceğin sporcularını yetiştiren amatör spor kulüplerinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmesi için nakdi yardımda bulunuluyor.

İlçe genelinde farklı branşlardaki 27 amatör spor kulübü için Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, basın mensupları, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

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