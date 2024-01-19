  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli

Yayınlanma:
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli
Gençlerin fikirlerini önemseyen, onlarla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlerin fikirlerini önemseyen, onlarla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, samimi sohbetin ardından Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun Siyaset dışında hayata dair her şeyin konuşulduğu gençlik buluşmalarının önemine değinerek; “Belediye Başkanıyla konuşmuyorsunuz farz edin, muhabbet ediyoruz. Bugün Belediye Başkanı kimliği ile değil, bir abi bir dost kimliğiyle buradayım. Hayata, şehrimize, insana dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli” dedi.

İlçede gençlere dair yapılan faaliyet ve projelerden de bahseden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Müzik akademimiz, sinema akademimiz, diplomasi akademimiz, yazı akademimiz var. Gençlerimizi ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlayan SEDA’mız var. 550 bin nüfuslu bu şehirde yapmış olduğumuz tüm faaliyetler bütün geçlerimize hitap ediyor” diye belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Küçükçekmece'de Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dolu Dolu Geçirecek
Küçükçekmece'de Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dolu Dolu Geçirecek
Avcılar Belediyesi Yönetişim Karnesi’nde tam not aldı
Avcılar Belediyesi Yönetişim Karnesi’nde tam not aldı
İmamoğlu: Biz sadece iş üretmiyoruz. İş üretiyoruz, engellemeleri aşıyoruz
İmamoğlu: Biz sadece iş üretmiyoruz. İş üretiyoruz, engellemeleri aşıyoruz
İBB'den Açıklama: Ümraniye’de çöken bina 3 ay önce boşaltıldı
İBB'den Açıklama: Ümraniye’de çöken bina 3 ay önce boşaltıldı
İstanbul Ümraniye'de Göçük: Metro İnşaatı Sonucu Binalar Çöktü
İstanbul Ümraniye'de Göçük: Metro İnşaatı Sonucu Binalar Çöktü
Şehir Hatları 173. Yaşını Kutluyor
Şehir Hatları 173. Yaşını Kutluyor
İstanbul Büyükçekmece'de Rüşvet Skandalı: Belediye Operasyonu ile 22 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Büyükçekmece'de Rüşvet Skandalı: Belediye Operasyonu ile 22 Şüpheli Yakalandı
Dikkat! İstanbul İçin Kritik Lodos Uyarısı ve Yaklaşan Soğuk Hava Dalgası: Ne Bekleniyor, Nasıl Hazırlanmalı?
Dikkat! İstanbul İçin Kritik Lodos Uyarısı ve Yaklaşan Soğuk Hava Dalgası: Ne Bekleniyor, Nasıl Hazırlanmalı?