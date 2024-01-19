Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli

Gençlerin fikirlerini önemseyen, onlarla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, samimi sohbetin ardından Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun Siyaset dışında hayata dair her şeyin konuşulduğu gençlik buluşmalarının önemine değinerek; “Belediye Başkanıyla konuşmuyorsunuz farz edin, muhabbet ediyoruz. Bugün Belediye Başkanı kimliği ile değil, bir abi bir dost kimliğiyle buradayım. Hayata, şehrimize, insana dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli” dedi.

İlçede gençlere dair yapılan faaliyet ve projelerden de bahseden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Müzik akademimiz, sinema akademimiz, diplomasi akademimiz, yazı akademimiz var. Gençlerimizi ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlayan SEDA’mız var. 550 bin nüfuslu bu şehirde yapmış olduğumuz tüm faaliyetler bütün geçlerimize hitap ediyor” diye belirtti.