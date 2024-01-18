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Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarımız Hizmet Vermeye Başladı

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Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarımız Hizmet Vermeye Başladı
Sultangazi Belediyesi, Cebeci Mahallesi’nin yükünü alacak S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi’nin yapımını tamamladı. Yeşil Alan ve yürüyüş yolunda çalışmalar devam ederken mahalle sakinleri yıllardır ihtiyaç duydukları otopark ve kapalı pazar alanına kavuştu. Pazarın ilk açılış gününde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da vatandaşlarla birlikteydi.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

S Caddesi’ne içinde kapalı pazar, otopark alanı ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa merkezin yapımı tamamlandı. Cebeci Mahallesi sakinleri, yıllardır beklediği kapalı pazar alanına kavuştu. Kapalı pazarın hizmete açıldığı ilk gününde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da oradaydı. Pazar esnafını ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

“Vatandaşımız rahat bir nefes aldı”

Eski pazartesi pazarının trafik ve yaya sirkülasyonunu olumsuz etkilediğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Cebeci Mahallesi’nde kurulan Pazartesi pazarı artık yeni yerinde hizmet veriyor. Eskiden pazarın kurulduğu gün burada kargaşa hakimdi. Olumsuz hava şartlarında da hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşıyordu. S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi’nin yapımı ile hepsi geride kaldı. Komşularımız yeni Pazar alanına kavuştu. Pazar alanının yanı sıra kapalı otoparkıyla da hizmet veren merkezimiz bölgemizin önemli yükünü alacak. Komşularımızın Pazar alanına rahatça ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri de düzenliyoruz. Komşularımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Otopark Alanı

Yaklaşık 650 araçlık kapalı otopark imkanıyla hizmet veren merkezde elektrikli şarj istasyonu, engelli park alanı da bulunuyor.

Galericiler Sitesi

Galericiler Sitesi’nin bulunduğu alanda dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Oto galeriden ekspertiz dükkanına Sultangazi’nin ticaretine katkı sağlayan Galericiler Sitesi, bir çok kişiye istihdam sağlayacak.

Yeşil Alan Çalışmaları Devam

Hizmet tesisinin çevresinde bir çok fonksiyonu bulunacak yeşil alan çalışmaları devam ediyor. 6.000 metrekarelik alanda çocuk parkı, oyun alanı, yürüyüş yolu ve yeşil alan da yer alacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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