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Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun’dan, Malkoçoğlu Mahallesi’ne dev kompleks

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Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun’dan, Malkoçoğlu Mahallesi’ne dev kompleks
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun , ilçeye birbirinden değerli tesisler kazandırmaya devam ediyor. Malkoçoğlu Mahallesi’nde Kapalı Pazar Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Otopark, Park ve Yeşil Alan gibi fonksiyonları bulunan tesisin yapımı hızla devam ediyor.

İlçe genelinde bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandıran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu tesislerden birini de Malkoçoğlu Mahallesi’ne kazandırıyor. Malkoçoğlu Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Otopark, Park ve Yeşil Alan projesinin inşaatı hızla devam ediyor.

Malkoçoğlu mahallesi sakinlerinin kapalı alanda rahat ve huzur içerisinde pazar alışverişi yapmasına imkan verecek bu güzel tesiste 120 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Tesiste ayrıca bünyesinde 122 Acil Servisinin de bulunduğu bir Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor. Tesis çevresinde ailelerin çocuklarıyla birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri bir park ve yeşil alan da bulunuyor.

Sultangazi’ye yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemize bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandırdık. İlçe genelinde yaptığımız bu tesislerimizle komşularımızın hayatına dokunmak, mutlu olmalarını sağlamak ve hizmete ulaşmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Malkoçoğlu Mahallemizde yapımı devam eden tesisimizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

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