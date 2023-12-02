Su Elçileri Maltepe’de

93 gün süren yürüyüşün Maltepe etabından ilçede plastik toplama çalışması da gerçekleştiren Uluslararası Su Elçileri Federasyonu’nun Genel Başkanı Özgür Aydıncak, “Dünya alarm veriyor. Tüm plastiğin yüzde 97’sini toplayamıyoruz. Toplanan yüzde 3’ün sadece yüzde 8’i geri dönüştürülebiliyor. Bu kapsamda bütün dünyada plastik kullanımı durdurmamız lazım, yine bununla birlikte suyu efektif kullanmamız da oldukça önemli.” dedi.

MALTEPE’DE PLASTİK VE ÇÖP TOPLADILAR

2018 yılında Özgür Aydıncak ve arkadaşları tarafından Ankara’da kurulan, su, çevre, tarım ve sağlık konularında öncelikle çocukları ve öğretmenleri bilgilendirmek maksadı ile çalışmalarına başlayan Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF), Maltepe’ye geldi. 'İnsanı Dönüştür Projesi' kapsamında, plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla 93 günlük bir yürüyüş başlatan federasyon yetkilileri, ilçe sahilinde Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle projeye destek veren 1923 Çağdaş Lions Kulübü üyeleri, Kurucu Başkanı Erdoğan Haliloğlu birlikte plastik topladı.

“KORKUNÇ DURUMDAYIZ”

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, “Öncelikle Maltepe’ye ve Maltepe Belediyesi’ne bize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yürüyüşümüzde dedik ki her ilden 1 kamyon plastik çöp çıkar, İpsala’ya geldiğimizde de 15 kamyon olur ve bununla bir plastik terörü heykeli yaparız. İlk gün kalabalık ekipti, Ani ören yerinden çıktık, daha yarım gün olmadı ki, kamyon doldu. Belgesel de yapacağız. Arkadaşlar dayanamayıp görünce almış. Bu iş oldukça korkunç. Yol başında metrekareye 4 veya 6 plastik göreceksiniz. İnanmazdım ama sürekli bir plastik kirliliği var.” dedi.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK YALANI: GERİ DÖNÜŞÜM”

Geri dönüşümün dünyanın en büyük yalanlarından biri olduğunun altını çizen Özgür Aydıncak sözlerine şöyle devam etti: “Geri dönüşüm insanlar tarafından uygulanmaya çalışıyor. Tüm plastiğin yüzde 97’sini toplayamıyoruz. Toplanan yüzde 3’ün yüzde 8’i geri dönüştürülebiliyor. Plastik atıklardan kocaman dağlar oluşmuş, üzerini toprakla örtüyorlar. Güneş ve yağmurla bu plastikler 100 ve bin yıl içerisinde su ve toprağa karışıyor. Bu bizim içme suyumuza gidiyor. Beslenmemizde kullanılan gıdaların üretimine gidiyoruz. Yine beslendiğimiz hayvanların da doğadan beslendiğini düşünürsek korkunç durumdayız. 2030-2040’larda her 3 çocuktan biri engelli doğacak. Çünkü bu plastikler bizim hormonlarımızı etkiliyor. Hormonlarımız üreme sistemimize zarar veriyor. Obezite, otizm ve kanser gibi rahatsızlıklarla insan vücudundaki hormonal düzensizlikleri engelleyemiyoruz. Çocuklar erkenden ergenliğe ulaşıyor ve davranış şekilleri değişiyor.”

“BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Maltepe’den dünyaya çağrı yapan Aydıncak, “Plastik çatal, bıçak, tabak ve bardağın komple kaldırılması gerekiyor. Mevcut kirliliği çözemiyoruz. Bütün dünyada plastik kullanımı durdurmamız lazım ama eski plastikler duracak orada. Bizim birinci önceliğimiz kirlilikle mücadele. Bulgaristan Meriç-Ergene üzerinden bize kirli su gönderiyor, onları dava edeceğiz. Suyun efektif kullanımıyla ilgili sorun da var. Kayıp kaçakları azaltmak ve kaynağa göre planlama yapmak lazım. Suyun ayak izi kavramından hareketle çalıştığımız kirlilik ve plastik ayak izini kavramlarını açıklayacağız. Şehir, ülke ve illerin kirlilik ve plastik ayak izini çıkarıp, bunları nasıl engelleyeceğimizi anlatacağız. Birlikte torunlarımızın torunlarının geleceğini korumak için mücadele edelim. Dünya sadece biz ait değil, diğer canlıların da hakkını koruyalım.” şeklinde konuştu.