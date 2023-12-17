Silivri'ye Yeni Park ve Spor Salonu

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi Kumluk Mevki Tüten Sokak’ta yapımı tamamlanan Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2.102 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 827 metrekare yeşil alana sahip olan Tüten Sokak Park ve Spor Alanı ile bölgede yaşayan vatandaşlar; çocuk oyun alanı, spor aletleri, amfi tribün, kamelyalar, kent mobilyaları, spor sahaları ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu. Tüten Sokak Park ve Spor Alanında oluşturulan etkinlik alanlarıyla vatandaşlar piknik ve doğum günü gibi özel organizasyonları da gerçekleştirebilecek.

CİVAŞ: “SAYMAKLA BİTİREMEYECEĞİM BİRÇOK TALEBİMİZ KARŞILANDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, “Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde mahallemizde yapımı tamamlanan Tüten Sokak Parkımızın açılışında sizlerle bir aradayız. Sadece mahallemizde değil Silivri’mizin tüm mahallelerinde sorunlar birer birer çözülüyor. Mimarsinan Mahallesi’nin yıllardır ihmal edilen cadde ve sokakları asfaltlandı. Kaldırımlarımız ve aydınlatmalarımız yapıldı. Burada sayamayacağım birçok talebimiz karşılandı. Şahsım ve mahallem adına tüm hizmetleri için Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’NİN KRONİKLEŞEN PROBLEMLERİNİ BİR BİR ÇÖZEREK TARİHE KARIŞTIRIYORUZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Uzun yıllardır Kumluk bölgesi diye bilinen nezih bölgemizde maalesef imar planı uygulamalarından kaynaklanan durumdan ötürü uzun yıllar buraya yatırım yapılamamıştır. Silivri Belediyesi olarak Tüten Sokak üzerinde 2.102 metrekare alanda ve daha sonra 2.000 metrekare alan daha üzerine katarak yaklaşık 4.000 metrekarelik bir alan üzerinde 827 metrekare yeşil alanı, içerisinde; mini kalelerin de olduğu 2 potalı basketbol sahası, amfi tribün, çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, fitness aleti, jimnastik aleti ve kent mobilyaları ile bezenmiş dinlenme alanları bulunan Tüten Sokak Parkımızın açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan, mahallemizde yepyeni bir sosyal yaşam ve spor alanı kazandırmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz bu alan Silivri'nin hemen güney batısında bulunan ve binlerce vatandaşımızın ikamet ettiği bir bölgedir. Bu bölgenin sorunlarının sonuna kadar farkındayız. Göreve geldiğimizde ilk olarak şunu söylemiştik: Silivri Belediyesi olarak dezavantajlı bölgelerden, çeperlerden başlayarak uğranılmayan, gözlerin kapatıldığı ve kulakların tıkandığı köylerden başlayarak sonrasında merkeze doğru geleceğiz demiştik. Kumluk mevkii Mimarsinan Mahallesi’nde bordür, tretuvar, kaldırım, asfalt, aydınlatma, park ve bahçe çalışmalarımıza başladık. Uzun yıllar Silivri’nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olan Mimar Sinan’ın en uzun köprülerinden 32 gözlü köprümüzün yaya trafiğine dahi kapalı halini hatırlarsınız. 10 yılı aşkın bir dönem yaya trafiğine dahi kapalı olan Mimarsinan Köprüsü için sizlere seçimde bir söz vermiştik. Biz göreve gelirsek bir yıl içerisinde bu tarihi yapıyı tekrar eski görünümüne kazandırıp Silivri'nin hizmetine sunacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk ve 32 Gözlü Köprümüzü İstanbul Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Silivri Belediyesi koordinasyonunda 1,5 yıl gibi bir süre zarfında restore ettik. Bugün sizin üzerinden geçtiğiniz ve akşamları fotoğraf çektirmekten keyif aldığınız bir tarihi eseri Silivri'nin envanterine katmış olduk. Muammer Aksoy ve İnönü Caddesi’nde yaptığımız çalışmalarla 1.662 ton asfalt serimi yaptık. Tarihi köprümüzün etrafında tretuvar, taş ve aydınlatma çalışmaları yaptık. İnönü Caddesi’nde tretuvar imalatını tamamladık ve aydınlatma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Beyazevler Sokak ve Halkevi Caddesi’nde tretuvar, aydınlatma ve yol çalışmasına yakında başlıyoruz. Biraz önce 2 tane hanımefendi yanıma geldi. Dediler ki, ‘Sokaklarımız çok karanlık BEDAŞ’a bu şikayetlerimizi dile getiriyoruz ama gece gerek biz gerekse çocuklarımızın bu sokaklarda yürümesi zorlaşıyor’ ifadelerinde bulundular. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri tüm mahallelerimizde en önem verdiğimiz konulardan biri sokakların, caddelerin ışıl ışıl olması, genç kızlarımızın, hanımefendilerin, herkesin güvenle yürüdüğü, güvenle yaşadığı sokak ve caddeleri size sunmak oldu. Bunun için de buradaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Işıl ışıl, parlak bir Silivri’yi sizlerle beraber paylaşacağız. Takdir edersiniz ki, coğrafya olarak İstanbul'un altıda biri Silivri’den oluşuyor. 18 tane köyümüzle Silivri Belediyesi olarak 890 kilometrekare bir arazide vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Silivri’de uzun yıllardır görmezden gelinen, unutulan ve kronikleşen problemleri sizlerin de gözleri önünde bir bir çözerek tarihe karıştırıyoruz. Bu vesileyle bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmaları sürdüreceğimizi ve bu bölgeye değer katmaya devam edeceğimizin de altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“HİZMETLERİMİZ VAATLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Marka Kent Silivri, Mutlu Silivri hedefiyle çıktığımız hizmet yolculuğumuza, ilk günkü heyecanımızla, aşkımızla ve sevgimizle devam ediyoruz. ‘Silivri’de Hayat Var’ diyerek, bu eşsiz şehrin üzerine biriken tozu ve kiri süpürüyoruz. 7’den 70’e bu ilçede yaşayan tüm hemşehrilerimizin sosyal yaşamına, kültür yaşamına, cemiyet hayatına katkı sunmak için kültür, sanat ve spor yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarla 57 ayda, 75 park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 3 adet futbol stadı, 5 adet voleybol, 6 adet tenis sahası ve 1 adet yüzme havuzunu Silivri’mize kazandırdık. Huzur, güven ve eğlence yeri düşüncesiyle mahalle parklarını ilçemize kazandırıyoruz. Aynı zamanda termosların alınacağı, keklerin ve poğaçaların yapılacağı, pikniklerin düzenlenebileceği, doğum günlerinin, özel günlerin kutlanabileceği alanları sizler için oluşturuyoruz. Mimarsinan Mahallesi Tüten Sokak üzerinde bulunan parkımızı da bu amaçla tamamladık ve sizlere hediye ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak hizmetlerimizi yeni doğan bebekten, yaş almış büyüklerimize kadar herkesin huzurunu, mutluluğunu ve refahını düşünerek yapıyoruz. ‘Silivri’de yaşayanlar, gerçek manada Silivri’de yaşayacak. Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız’ demiştik. Geriye dönüp baktığımızda verdiğimiz sözlerin çok daha ilerisinde bir hizmet süreci yaşadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Silivri Belediyesi olarak bizlerin sizlere vadettiklerinden fazla hizmetlerimiz oldu. Yani hizmetlerimiz vaatlerimizin önüne geçti. Bu bir belediye başkanı için yaşanabilecek en güzel şeydir” ifadelerini kullandı.

“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri’deki gençlere verdikleri değerin önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “BizdenSize Sosyal Market aracılığıyla gıda, giyim ve evlatlarımızın okul çantası, okul forması ve beslenme paketi gibi okul masraflarına destek olduk. Çocuklarımıza ve gençlerimize; üniversiteye başlayanlara hoş geldin desteği, üniversite bursu, sınav harçları ödemesi, Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim, etüt merkezimizden ücretsiz eğitim, dil kurslarımızda yabancı dil eğitimi, yaz spor okullarında spor eğitimi verdik. Bununla da yetinmedik, 500’ü bulduk. Hiç kimseye iltimas geçmeden 500 çocuğumuza yılda 7.500 TL, her ay 750 TL üniversite bursu veriyoruz. Yeterli mi? Bence bunların hiçbiri Silivri’ye yetmez. Fazlası, güzeli ve daha iyisi yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Hep mükemmelini, daha iyisini ve hep daha fazlasını arzulayarak size hizmet etmeye ve size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Geçtiğimiz günlerde şu an burada olan bir arkadaşım, ‘Ya başkan, yeni temeller, yeni eserler, yeni projeler ve yeni ihaleler yapıyorsun. Artık bunlardan vazgeç ve düğünlere, cenazelere git. İnsanlarla buluş, bırak temel atmayı, bırak eser yaratmayı, biraz sosyal işlerle ilgilen seçim geliyor’ dedi. Hem kendisine hem de size cevap vermiş olayım! Silivri Belediyesinin anlayışı olarak seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Onun için seçimlerin gelmesi veya geçmesi bizim hiç umurumuzda değil. Seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir belediye başkanı olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Parkımız çocuklarımıza, gençlerimize ve hanımefendilere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZİN SON YILLARDA SİLİVRİ’YE KAZANDIRDIĞI BİRÇOK HİZMET VAR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyesinin çok sayıda gerçekleştirdiği açılışlardan bir tanesiyle yine bir aradayız. Son yıllarda Silivri’deki mahallelerimize birçok park, bahçe ve spor alanı kazandırıldı. Kumluk bölgesi imar sorunları sebebiyle insanların nefes alabileceği ve kamu hizmetlerinin sunulabileceği arazi varlığı açısından şanssız bir bölgeydi. Silivri Belediyesinin bir olanak yaratarak böylesi güzel bir parkı buraya kazandırılmış olması, mahalle sakinlerinin özellikle de çocuklarımızın nefes alabileceği bir ortamı yaratması ziyadesiyle önemlidir. Son yıllarda hem belediyemizin hem de merkezi idaremizin Silivri'ye kazandırdığı çok sayıda hizmet var. Bu hizmetleri açılış törenlerinde defaatle dile getirdik. Ancak bir tanesinin altını çizmek istiyorum. Silivri’de gençlerimizin zevkle gidebileceği bir kütüphanemiz yoktu. Halk kütüphanesi dükkândan bozma bir yerde hizmet vermeye çalışıyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız Silivri Belediyesinin çalışmalarıyla 1-2 ay içerisinde 6 taneye kütüphaneye birden sahip olacak. Hükümet Konağını, Silivri Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının katkılarıyla ilçe halk kütüphanesi yapıp gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açacağız. İnşallah gençlerimiz burada geç saate kadar hem kitaplarını okuyacaklar hem de etüt merkezi olarak derslerine çalışacaklar. Yine hizmet binasının üzerinde bir etüt merkezi ve çok geniş bir kütüphaneyi Silivri Belediyesi sizlerle buluşturacak. Buradan ifade etmeye vaktimizin yetmeyeceği sayıları onları aşan hizmetler Silivri Belediyesi marifetiyle çok kısa süre içerisinde yapıldı ve sizlerin hizmetine sunuldu. Ben bu vesileyle parkımızı da mahallemize kazandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Park ve spor alanımızın mahallemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören, yapılan toplu kurdele kesiminin ardından sona erdi.