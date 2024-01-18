Şehir Hatları 173. Yaşını Kutluyor

Tam 173 yıldır İstanbulluları bir kıtadan diğerine ulaştıran Şehir Hatları, Şirket-i Hayriye’nin 17 Ocak’taki kuruluş yıldönümünü bir dizi özel etkinlikle kutluyor. Denizcilik mirasını geleceğe taşımayı misyon edinen Şehir Hatları, 173. yıla özel hazırladığı ‘İstanbul’un Sesi’ adlı filmle 1950’lerden günümüze Şehir Hatları’nın değişimini yolcuların gözünden anlatıyor. Eski İstanbul manzarasından günümüz vapur yolculuklarına uzanan kesitler sunan nostaljik film, sosyal medyada izleyicilerle buluşuyor.

Vapurların Serüveni Fotoğraf Karelerinde

Şehir Hatları’nın bir diğer etkinliği ise ‘Şirket-i Hayriye’den Şehir Hatları’na: 173 Yıllık Deniz Yolculuğu’ sergisi. 19. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul ile Boğaziçi arasındaki ulaşım talebinin artış göstermesi ve geleneksel ulaşım araçları olan kayıkların güvenlik, rahatlık ve taşıma kapasitesi açısından talebi karşılayamaması nedeniyle 17 Ocak 1851’de kurulan Şirket-i Hayriye’den bugünün Şehir Hatları’na uzanan sergi, fotoğraflarla 173. yıllık deniz yolculuğunun serüvenini anlatıyor. Bugün Paşabahçe Vapuru’nda ziyaretçileriyle buluşacak sergi, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu’nun arşivinden özenle seçilen fotoğraflarla 1800’lerden günümüze vapurların hikayesini anlatıyor. Sergide ayrıca dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi’ndeki günümüz inşa çalışmalarını içeren fotoğraflar da yer alıyor.

100 Çocuk Katılacak

173. yıl kutlamalarında çocukları da unutmayan Şehir Hatları, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ‘Deniz Görme İmkanı Bulamayan ya da Boğaz Turunu Deneyimleyemeyen Çocuklara Özel Boğaz Turu’ projesiyle 20 Ocak Cumartesi günü, 100 çocuğa unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.