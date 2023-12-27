Sarıyer Belediyesi bugüne kadar toplam 66 bin 370 çocuğa ulaştı

Sarıyer Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları ile sağladığı tasarruflarla ilk, orta ve lise öğrencilerine burs vermeye devam ediyor. Her yıl 7 bin 500 öğrenciye ulaşmayı başaran Sarıyer Belediyesi, bugüne kadar toplam 66 bin 370 çocuğa dokundu. Sarıyer Belediyesi, kaynağın bir kısmını hemen hemen her gün evlerden ve iş yerlerinden çıkan atıklardan sağlıyor. Belediye personeli tarafından toplanan geri dönüşüm atıkları Sarıyerli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs oluyor.

Sarıyer Belediyesinde eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen eğitim destek çalışmaları, doğumdan önce başlayarak ömür boyu sürüyor. Verilen destekler arasında ise Sarıyer 95, Gündüz Bakımevleri, Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi, Sarıyer Akademi, Hibrit Eğitim Modeli: Türkiye Akademi, Büyükdere Kütüphanesi, Engelli Çocuk Ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Okullara Araç Desteği Yaz Kampı, Kız Konukevi, Sarıyerli Gençlere Avrupa Fırsatı ilk akla gelenler arasında yer alıyor.