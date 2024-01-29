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Prof. Dr. Nurulluh Genç Sultangazililerle Buluştu

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Prof. Dr. Nurulluh Genç Sultangazililerle Buluştu
Sultangazi Belediyesi, Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji Sezonu kapsamında, Yazar Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç’i konuk etti. “Medeniyet Sohbetleri” adlı söyleşi, izleyicinin beğenisini topladı.

Sultangazi Belediyesi; tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi bir çok etkinliği ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor. İslam tarihinin en değerli bilim insanlarından biri olan Cezeri’nin adını taşıyan kültür-sanat ve teknoloji sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.

Bu kez, sevilen Yazar-Şair ve Akademisyen Prof.Dr. Nurullah Genç, “Medeniyet Sohbetleri” ile Sultangazi Etkinlik Salonu’nda bir araya geldi. Söyleşiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Batı dünyasının ‘medeniyet’ diye savunduğu tezin doğasında yıkıcılığın olduğunu belirten Prof. Dr. Nurullah Genç, Batı’nın merhametli ve adaletli bir dünyanın temsilcisi olamayacağını vurguladı. Filistin’de yaşanan olaylara da değinen Prof. Dr. Nurullah Genç, sıcak sohbetiyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Nurullah Genç’e çiçek takdim eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Kıymetli hocamıza samimi, içten sohbeti için teşekkür ederiz. Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji Sezonu kapsamında sevilen isimleri izleyicilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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