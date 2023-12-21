Özhaseki: İstanbul'da Yüzbinlerce Konut Yapılacak

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul için hızlı dönüşümün yol haritasının açıklanacağını söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen ‘21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin önemli açıklamalarda bulunduğu özel oturumla sona erdi. Haktan Uysal’ın yönettiği oturumda konuşan Bakan Özhaseki, “Belediyecilik konusu çok derin bir konu. Bizim de medeniyetimizde önemli bir yeri var. Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yeri ve en eski şehirler de bize ait. Son dönemde biraz dünyayı takip edip akıllı şehirler konseptinde çok hızlı davranamasak da geçmişte kadim şehirleri hep biz oluşturduk. Tarihte Selçuklu bir medeniyet inşa etti. Sonra Osmanlı medeniyetini gördük. Şimdi inşallah Cumhuriyetimizin medeniyet inşasını hep birlikte yapacağız” dedi. 1994’ü milat olarak gördüğünü belirten Özhaseki, şöyle konuştu: “94 öncesine ait tüm hatıralarımızda belediyecilik ve şehircilik daha çok ideolojik bir dönem. Hizmeti kim düşünür, çöp dağları patlar, insanlar ölür, ne var ki bunda gibi düşünürler. Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık söylüyor ya çukur çamur diye, evet ne yazık ki öyleydi. Biz 1994’te başladığımız belediyecilik hizmetlerinde çıtayı yüksek tutarak, prensiplere uyarak ve ciddi işler ortaya koyarak bugüne getirdik. İktidar olduktan sonra da izin alamadığımız ne kadar proje varsa, hakkımız olan doğru olan ve şehir için elzem olan ve önümüzün değişik bahanelerle kesildiği projelerimizin hepsi açığa çıkmaya başladı. Şu anda Türkiye’de belediyecilik dünyadaki pek çok yerle yarışacak seviyede.”

Zamanın ruhuna uyan ayakta kalır

Bakan Özhaseki, akıllı şehirlere ilişkin de şunları söyledi: “Belki de günümüze damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Bu değişim hem çok boyutlu hem de çok süratli devam ediyor. Siz kendi konumunuzu, işinizi, zamanın ruhuna ayak uydurarak devam ettirirseniz ayakta kalıyorsunuz. Değilse geriliyorsunuz. Her alanda iyilik ve yenileme var. Belediyeler eğer kavşaklarda akıllı ışıkları devreye sokarsa, kalabalık olduğunda bir tarafı fazla vererek, boş kaldığında tersine çevirerek size ulaşım kolaylığı ve tasarruf sağlar. Işıklar girdiğinizde yanıyor, çıktığınızda sönüyor. Çok basit şeyler. Evlerin ısı yalıtımında aralara taş yünü gibi bir malzeme kullanırsanız, ısıdan tasarruf edersiniz. Yağmur suyunu toplayıp sulama yaparsanız, tasarruf etmiş olursunuz. Şehirciliği bu şekilde görmek zorundayız.”

Temel atmalar ve sembolik yıkımlar olacak

Bakan Özhaseki, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul için hızlı dönüşümün yol haritasının açıklanacağını da ifade etti. Özhaseki, şu bilgileri paylaştı: “Cumartesi saat 14.00’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağımız yol haritasında birkaç temel başlık var. Yarısı bizden kampanyasını ete kemiğe büründürdük. Ekonomi kurmaylarıyla oturduk ne vaat edeceğimizi ayarladık. Ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. Yüzbinlerce konut yapacağız. Sosyal konut projelerimiz var. Kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Engelleri kaldırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüme başlayan pek çok müteahhide zulmedildi ve batırıldı. İnşallah biz cumartesi günü büyük müjdelerle birlikte İstanbul’un depreme hazırlığını başlatmış olacağız. O gün bir taraftan temel atmalar, bir taraftan sembolik yıkımlar olacak. Bir taraftan sözleşmeler imzalanacak. Bu olayı İstanbul’un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi görüyoruz. Türkiye en riskli beş ülkeden biri. Fay hatları belli, artık kıpkırmızı çizgilerle defalarca gösteriliyor. Yaklaşık 500 hareketli fay hattı var. Kentsel dönüşüm yasasına uygun yapılmış bir bina 8.5-9 şiddetinde bir depreme dayanır. İstanbul’da şu ana kadar 800 bin konut yenilenmiş, 600 bin konutu da çok acil yenilememiz lazım. Bir kısmı vatandaş yapacak biz destekleyeceğiz. Bir kısmını rezerv alanlara biz yapacağız. Müteahhit arkadaşlar da en hızlı şekilde bu sürece dahil olacaktır.”

Deprem bölgesinde 251 bin kişi kendi evini yapacak

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: “Deprem bölgesinde 251 bin vatandaş diyor ki siz beni devlet olarak destekleyin ben evimi yaparım. Biz de onun şartlarını açıkladık. İstanbul için de yerinde dönüşüm için benzer bir formül geliyor. Aradan 10 ay geçti ve bu süre zarfında hükümet olarak ilk olarak rezerv alanlarda 207 bin konut ihalesi yaptık ve bu süreç devam ediyor. 50 bin kadar köy konutunun ihalelerine çıktık. Pazarcık ve Elbistan tarafında köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. 50 bin civarında ihale yapılıyor. Şehirlerin merkezine başladık. 300 bin konutun ihalesi yapıldı. Şu an hazır olanlar var, dağıtımlara başlanmış olacak. Özellikle tünel kalıp sistemiyle yaptığımız TOKİ ve Emlak Konut’un konutlarına bir sene süre veriyoruz. Köy konutları en geç 8 ayda dağıtılacak. Bir taraftan da mahallesinden gitmek istemeyen insanlar var, ‘Ben yerimde evimi yaparım, zemini de hesaplayıp ona uygun statik çözümlemeler getiririm, siz beni destekleyin’ diyor. Şu ana kadar bunun için 251 bin vatandaş başvurdu. 300 binden fazla biz yapıyoruz, toplamda 550 binden fazla konut yapılacak.”

‘Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon başvuru

İstanbul dışındaki riskli illere ilişkin de Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “Önce İstanbul özeliyle ilgili ifade edeyim. İstanbul’da da yarısı bizden diye başlatılan bir kampanya oldu. 1 milyon 33 bin vatandaşımız müracaat etti. Binasında tamamıyla anlaşıp gelen sayı 70 bin civarında. Bizi desteklerseniz yıkıp yaparız diyorlar. Bina içerisinde yüzde 51’i sağlayan 158 bin vatandaş var. Onlar sayıyı tamamlarlarsa 250 binin üzerini de orada yakalamış olacağız. Onları nasıl destekleyeceğimizi hesapladık ve cumartesi günü açıklayacağız. Böylece onlar da rahatlayacaklar diye düşünüyorum. En çok kamuoyunda tepki alabilecek şey kamu arazileri, acaba onların deyimiyle peşkeş mi çekilecek, birileri üzerine mi oturacak falan gibi bir algı var. Bu denmesin diye tespit ettiğimiz tüm arazilerin tapu kayıtlarını Meclis’e götüreceğim ve buralara şu kadar konut yapacağız diyeceğim. Sadece dedikodu kesilsin diye. En son çıkardığımız kentsel dönüşüm yasasında ben AKP ve MHP grubuna sunum yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu bizim ekiplere de anlatın dedi. İyi partililer geldi, muhalifler geldi teşekkür ederek gittiler. Kanun çıktı, fakat belirli bir grup var, bir iki tane gazete var, ideolojik takılıyorlar ve dünyaya at gözlüğüyle bakıyorlar. Biz doğru bildiğimizi yapıyoruz, nihayetinde bu kanun çerçevesinde vatandaş yeni evlerine kavuşmuş olacak. Sırrı Süreyya Önder, ‘Annemin evi Adıyaman’da rezerv alanına alınmış dedi, aradım sağı solu bir tane evimiz vardı, ona çöktüler’ dedi. Biz ne olduğunu anlatınca ‘Annemin başına piyango vurmuş’ dedi.”

Sıfır tolerans: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Bakan Özhaseki, fay hattı üzerindeki yerlere ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu konularda sıfır tolerans. İnşaat yapan insanların sıfır toleransla binayı yapması lazım. O insanların canı malı size emanet. Fay üzerine, zeminde sıvılaşma olan yerlere konut yaptırmayacağız. Deprem geldiğinde o insanlar öldüğünde vebali bana olur. Kentsel dönüşüm meselesini milli güvenlik meselesi olarak görüyorum. Kentsel dönüşümü vicdanlı adaletli şekilde uygulayacağız, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, başka çaremiz yok.”

Sıfır atıkla ekonomiye 96 milyar TL kazandırdık

İklim değişikliği konusunda da Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: “Bilim adamları dünyanın ısısı son yüzyıl içinde 1,1 derece arttı diyorlar. Akdeniz havzası 1,5 derece arttı. Eğer 2 dereceyi bulursa gıda krizleri başlar, göçler başlar, savaşlar tetiklenir. Allah korusun 3 dereceye çıkarsa dünya ısısı yaşanmaz hale gelir diyorlar. Bunun sebebi de bizim atmosfere saldığımız karbon gazı. Atmosferde birtakım hasarlar oluşturuyor. Bunun için tedbir almaya çalışılıyor. Bu konuda Türkiye üzerine düşeni de yapıyor. Dünyayı kirleten ülkeler listesine baktığımız zaman en çok kirletenler yüzde 80 Çin, Hindistan, Rusya, ABD, AB ülkeleri. Türkiye’nin kirletme oranı yüzde 1’in altında. Paris İklim Anlaşması’nı kabul ettik ve taraf olduk. Ayrıca Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimiz var. Yılbaşından sonra iklim kanunu da getireceğiz. Türkiye 7 yıl önce sıfır atık hareketi başlattı. Kendi bakanlığımızda 1 sene denedik. Sağ olsun Emine Hanımefendi bunu himayesine aldı. Şu anda Türkiye’nin en iyi markalarından biri sıfır atık. Sıfır atıkla ekonomiye 96 milyar lira para kazandırdık. 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. Çöp ayrıştırmayı uygulayan belediyelere sınırsız destek vereceğiz.”

Bakan Özhaseki, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin de şunları söyledi: “Ben İstanbul'da yaşasam oy isteyenlere sorardım, hocalar deprem olacak diyor kardeşim sen ne yaptın? Belediyelerdeki bütçeler bizim cebimizden verdiğimiz vergilerden oluşuyor. Elbette halkla ilişkiler yapsınlar, düğünlere cenazelere gitsinler, çiçek böcek dağıtsınlar, ama kentsel dönüşüm hususunda neler yapılıp yapılmadığını da vatandaşın sorgulaması lazım.”

Zirveye Güçlü Sponsor Desteği

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nin ana sponsorluğunu TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Türk Telekom, Koleksiyon üstlenirken, destek sponsorları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Belediyesi, Büyükşehir Gaziantep, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi oldu.