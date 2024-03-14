Murat Kurum’dan Bağcılar Ziyareti

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri önceki akşam da binlerce Bağcılarlıya ev sahipliği yaptı. Ramazan Paylaşınca Güzel sloganıyla yola çıkan Bağcılar Belediyesi Ramazan’ın üçüncü gününde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’u ağırladı.

İftar öncesi AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Bağcılar sakinleriyle buluştu. Bağcılar halkı, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum konuşmasında Ramazan ayının önemine de değindi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum sözlerinde Bağcılarlılara seslenirken “Saraçhane benim makamım değil, sizin, İstanbulluların olacak” dedi.

Her Güne Bir Konuk

İftar sonrası Bağcılarlılar sanatçı Muzaffer Gürler ile muhteşem bir müzik dinletisine eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi 29 gün boyunca yapacağı Ramazan etkinliklerinde her konuk için anlamlı bir bağışta da bulunuyor. Konuklara plaket takdim etmek yerine Gazzeli Müslüman kardeşlerimiz için Kızılay’a bağış yapan Bağcılar Belediyesi Ramazan ayında herkese örnek olacak bir harekete de imza atıyor.

Bağcılar halkını her kesimiyle düşünen Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar öncesi tasavvufi müzik dinletisinin yanında çocuklar için her gün temaşalar da düzenliyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan Ramazan etkinlikleri Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda tüm Bağcılarlıları ağırlamaya devam edecek.