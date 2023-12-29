Metro İstanbul 2023’te 831 milyon yolcu taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 2023 yılında açılışını yaptığı M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı, M7, T5 ve M3 hatlarında hizmete alınan yeni istasyonlar ile birlikte toplam 216 kilometre uzunluğunda 18 hata ve 216 istasyona ulaştı.

2.133.751 TREN SEFERİ

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında günde 3 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Metro İstanbul’da trenler, 2023 yılında toplam 121.367.460 kilometre yol kat ederek 2.133.751 sefer gerçekleştirdi.

Sefer sayılarında yapılan artışın ardından kat edilen kilometre de 2022 yılına göre yüzde 10,25 arttı. Metro İstanbul’da hizmet veren tren sayısı 951’den 1.015’e çıktı. Trenler yıl boyunca dünyanın etrafını 3.028 kez dolaşmaya eş değer yol kat etti.

İLK KEZ 3 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

2023 yılında toplam 831.409.209 yolcuya ev sahipliği yapan Metro İstanbul, İstanbul’un nüfusunu yaklaşık 52 kez taşıdı. Yolcu sayısı 2022 yılına göre yüzde 9,31 artış gösterdi. Böylece İstanbul’un toplu ulaşımında Metro İstanbul’un payı yüzde 34 oldu.

2023 yılının yolcu rekoru ise 3.120.811 kişi ile 6 Ekim Perşembe günü kırıldı. Böylece Metro İstanbul, 35 yıllık tarihinde ilk kez 3 milyon yolcu barajını aştı.

EN FAZLA YOLCU HACIOSMAN METROSUNDA

İstanbul’da hizmet veren 10 metro hattı yıl boyunca 612.912.419 yolcu taşırken en fazla yolcu ağırlayan hat 159.251.732 kişi ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı oldu.

Tramvay hatlarında ise bu yıl 210.321.849 yolcu seyahat etti. En çok yolcuya hizmet veren hat 131.888.229 kişi ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu.

Yıl boyunca füniküler hatlarında 6.233.230, teleferik hatlarında ise 1.941.711 İstanbullu yolculuk yaptı.

YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU GECE METROSUNU KULLANDI

Yolcu yoğunluğuna göre anlık olarak sefer düzenlemesi yapan Metro İstanbul, 2023 yılında maç, konser, miting, kongre gibi etkinlikler, Ramazan ayı ve yoğun kar yağışı gibi dönemlerde yaptığı ilave sefer sayısını iki katına çıkararak toplam 20.885 ek sefer gerçekleştirdi. Gece Metrosu uygulaması toplam 2.991.033 yolcuya hizmet verdi.