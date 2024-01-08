Maltepelilere müjdeli haber

Bugünkü meclis toplantısında bütün partilerin ortak düşüncesiyle şekillenen ilçenin muhtelif mahallelere 2 kat izni verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi oy birliğiyle komisyona gönderildi.

Maltepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplandı. Gündeme dair açıklamalar yapan Başkan Ali Kılıç, “Öncelikle terör örgütünün saldırısında şehit düşen 12 askerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Terörü şiddetle kınıyor ve her platformda bunu haykırıyoruz. Şehitlerimizin cenazesi üzerinden siyaset yapma anlayışını da kınıyorum. Türk halkı, bu provokasyonlara asla izin vermeyecek.” dedi.

KILIÇ’TAN SÜPER KUPA TEPKİSİ

Türk siyasetinin önemli figürlerinden Yaşar Okuyan’ı ve Ocak ayında kaybettiğimiz değerleri de anan Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suudi Arabistan’a taşınan Süper Kupa finalinde bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Aldıkları karar ile maçı erteleyip ülkemize dönen takımlarımızı canı gönülden kutluyorum. Ümit ederim ülkemizin bu şekilde yurtdışındaki imajını sarsacak olaylara prim verilmesin. O ülkenin yöneticileri ve hiçbir lideri Anıtkabir’e gitmemiştir. Bu kupa finalinin orada oynanmak istenmesi hataydı. Yine bir diğer konuya gelirsek adalet hepimize lazım. Can Atalay’a yönelik Anayasa Mahkemesi kararını yok saymayı kabul etmiyoruz. Bu, ülkenin altına dinamit koymaktır. Bu ülkede kurum Anayasa Mahkemesi ise alınan karara saygı duyulmalı.”

Yerel seçimlerle ilgili de düşüncelerini dile getiren Kılıç, “Bir yerel seçim hattına girdik. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul adayını açıkladı. Murat Kurum önerildi. Sayın Kurum ve partisine hayırlı olsun. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin ortak adayı Doğan Demir, Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt, Deva Partisi’nden Fesih Zeki Mert aday oldular. Hepsine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nden de halen mevcut başkanımız, 5 yıldır görev yapan Sayın Ekrem İmamoğlu bir kere daha göreve talip oldu. İmamoğlu ve diğer adaylara başarılar diliyorum. Bu güzel kente projeler hayırlı olsun. Türkiye’nin her tarafında barışın, kardeşliğin hâkim olduğu, el ele, kol kola bir yerel seçim geçirmemizi diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi’nde açıklamalar yaptılar. Ben Maltepeliler adına özellikle bu dönem, önceki dönemlerde de rahmetli Kadir Topbaş abimizin de Maltepe’ye çok ciddi hizmetleri olmuştu, son 4.5-5 yıl içerisinde başta Maltepe merkezdeki tünel geçidimiz olmak üzere, Fındıklı’daki yaşam merkezi, burada kurulan kreşler için kendilerine teşekkür ediyorum. Çamaşırcı Deresi’nin planlanan ihalesi üzerinde çalışılmakta; yine önümüzdeki dönem bu yılın müjdesi olarak Maltepe’den Kadıköy’e, Kadıköy’den Üsküdar’a giden bir hızlı tramvay projesinin de geleceğini ifade etmeliyim.” diye konuştu.

VATANDAŞLARI ADALET MİTİNGİNE ÇAĞIRDI

Belediyenin çalışmalarından bahseden ve Adalet Mitingi’ne tüm vatandaşları davet eden Kılıç sözlerini şöyle noktaladı: “Önümüzdeki hafta Ankara, Tandoğan Meydanı’nda genel başkanımızın çağrısıyla bir Adalet Mitingi yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımız buna davet ediyoruz.”

EMSALLER YÜKSELİYOR, KAT İZNİ GELİYOR

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Ali Kılıç, müjdeyi vererek, Zümrütevler Yeşil Belde Sitesi’nde emsallerin yükseltildiğini açıkladı. Meclis’te bütün partilerin ortak düşüncesiyle şekillenen ilçenin muhtelif mahallelere (Altıntepe, Küçükyalı, Çınar, İdealtepe, Altayçeşme, Bağlarbaşı) 2 kat izni verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi oy birliğiyle komisyona gönderildi. Ayrıca Gülensu Mahallesi 3432 ada, 49-50 parseldeki tapulu alanda işgalci konumda gecekonduları bulunan vatandaşların tapu mağduriyeti ile ilgili önerge de görüşülmesi için oy birliği ile komisyona gönderildi.

ÇINAR’DA İKİ SOKAĞA HORASAN VE NARDUGAN İSMİ VERİLECEK

Gündemin 1. maddesi kapsamında belediyenin bir önceki yıl gelir, gider ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturuldu. Komisyona CHP’den Nilgün Günöz ve Yıldız Doğan 20 oy ile, AK Parti’den Nazmi Korkmaz 13 oy ile seçildi. Gündemin 2 maddesi kapsamında 6183 sayılı Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonu’na CHP’den asil olarak Murat Zeynel Ceylan, yedek olaraksa Erol Tepebaşı seçildi. Gündemdeki 3. Madde oy çocukluğu, 4-8 arası maddeler ise oy birliğiyle geçti.