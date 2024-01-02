Maltepeliler, Pilav Günü’nde buluştu

Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce Maltepe meydanında Merkez Cami önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara pilav ve kavurma ikram edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, programa katılarak vatandaşlar ile sohbet edip ikramda bulundu. Kılıç, 2024 yılının yepyeni umutlar ve güzelliklerle geleceğine inandığını ifade ederek “10 yıldır olduğu gibi yeni yılda da bıkmadan, usanmadan Maltepe için çalışmaya, Maltepelilere hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi. Pilav ikramını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise Başkan Kılıç ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.