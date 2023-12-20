Maltepeli öğrenciler için üniversite tanıtım gezileri başladı

Öğrencilerin meslek seçimlerini belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlayan gezilerin ilki dün Acıbadem Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nce organize edilen gezide öğrenciler rehber öğretmenleri eşliğinde üniversite kampüsünde bulunan fakülteleri gezdi. Üniversite ortamını gözlemleyen öğrenciler kampüs yaşamı, burs ve barınma olanakları, öğrenci kulüpleri hakkında detaylı bilgi aldılar.

Öğrenciler tanıtım gezisine katılmaktan memnun olduklarını ifade ederek “Bu geziler üniversite sınavlarına hazırlanırken meslek tercihlerimizin şekillenmesi noktasında bizlere faydalı oluyor. Cumhuriyet Eğitim Merkezi’ndeki öğretmenlerimiz bize bu zorlu süreçte büyük destek veriyor. Bize bu olanağı sunan öğretmenlerimize ve Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç’a çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştular. Tanıtım gezileri önümüzdeki günlerde düzenlenmeye devam edecek.