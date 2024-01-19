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Maltepe'de yarıyıl tatilinde ücretsiz atölye çalışmaları başlıyor

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Maltepe'de yarıyıl tatilinde ücretsiz atölye çalışmaları başlıyor
Maltepe Belediyesi’nce yarıyıl tatilinde Maltepeli çocuklar için Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde ücretsiz deney ve İngilizce atölyeleri düzenlenecek. Çalışmalarla öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmeleri, bilimsel farkındalıklarını artırmaları hedeflendi.

Maltepe Belediyesi’nce yarıyıl tatilinde Maltepeli çocuklar için Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde ücretsiz deney ve İngilizce atölyeleri düzenlenecek. Çalışmalarla öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmeleri, bilimsel farkındalıklarını artırmaları hedeflendi.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün organize edeceği atölye çalışmalarının ilki 22-23 Ocak tarihlerinde 4-7 yaş arasındaki çocuklar için gerçekleşecek. 25-26 Ocak tarihlerindeki çalışmalar, 8-10 yaş aralığındaki öğrenciler için hazırlanacak.

Öğrenciler bir kayıtta iki atölyeden de yararlanabilecek. Bir günlük gerçekleşecek çalışmalara kayıt ve iletişim için 0 216 208 96 98 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

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