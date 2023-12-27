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Maltepe'de 70 yaşından sonra resim sanatıyla tanıştı

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Maltepe'de 70 yaşından sonra resim sanatıyla tanıştı
Ev hanımı olup yetmiş yaşından sonra resim yapmaya başlayan Elif Saltık’ın “70’inden Sonra” isimli üçüncü kişisel resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Ev hanımı olup yetmiş yaşından sonra resim yapmaya başlayan Elif Saltık’ın “70’inden Sonra” isimli üçüncü kişisel resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Pandemi sürecinde resim sanatı ile tanıştığını ve binin üzerinde eser ürettiğini belirten Saltık, resim sanatının kendisi için önemli bir motivasyon oluşturduğunu, psikolojik ve sosyal faydalarını gördüğünü söyledi.

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Sergide Saltık’ın çiçek tabloları, manzara ve portre çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Saltık’ın sergisi 4 Ocak tarihine dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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