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Maltepe Belediyesi’nden öğrencilere ders atölyesi

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Maltepe Belediyesi’nden öğrencilere ders atölyesi
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet ve Bilim Düşler Merkezi’nde Maltepeli öğrencilere yönelik ücretsiz ders atölye çalışmaları düzenliyor.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet ve Bilim Düşler Merkezi’nde Maltepeli öğrencilere yönelik ücretsiz ders atölye çalışmaları düzenliyor.

Çalışmalar kapsamında ortaokula geçiş öncesi ilkokul 4. sınıf öğrencileri için ünite bazlı konu pekiştirme atölyeleri gerçekleştiriliyor. Sene boyunca devam edecek çalışmalarla öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okuldaki derslerine katkı sağlanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde okul ve sınav müfredatına uyumlu konu tekrarları ve etkinlik çözümleri yapılıyor. Öğrencilere önceki gün İngilizce dersinde beşinci ünite my day konusu, dün Fen Bilimleri Atölyesi’nde maddeyi niteleyen özellikler anlatıldı.

Atölye çalışmalarına katılım için Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nden 0 216 208 96 98 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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