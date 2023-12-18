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Maltepe Belediyesi’nden balık ekmek şenliği

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Maltepe Belediyesi’nden balık ekmek şenliği
Maltepe Belediyesi’nce ücretsiz düzenlenen Balık Ekmek Şenliği’nin ikincisi dün Aydınevler Mahallesi’ndeki Maltepe Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşti.

Geleneksel balık ekmek lezzetinin sunulduğu şenliğe yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Şenliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli vatandaşları balık ekmek geleneğiyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Bugün Aydınevler Muhtarımız Sami Soydal, çocuklar, gençler ve kadınlarla hep birlikte lokmamızı paylaştık.” dedi. Kılıç, tezgahın başına geçip vatandaşlara balık ekmek pişirip ikram etti. Şenliğe Tüm Sinop Dernekler Federasyonu, Çankırı Dernekler Federasyonu, Batı Karadeniz Dernekler Federasyonu, Çerkeş Dernekler Birliği, Sinop Aile Dostluk Eğitim Kültür Derneği katkı sundu. Sunuculuğunu Sevda Yüksel’in üstlendiği şenlikte sanatçı Özkan Ergün, şair- sunucu Zeynel Parmaksız, Uğur Altuner ve davul zurna ekibi sahne aldı. Şenliğe Maltepe’nin diğer mahallelerinde önümüzdeki günlerde devam edilecek.

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