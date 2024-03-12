Kurum: Sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Engelsiz Gönüller İftar Buluşmasına katıldı. Konuşmasında ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu ifade eden Kurum, ‘’Bu mübarek Ramazan ayında insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze’de. Gazze ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere, tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.’’ dedi. Milletin en acı, en zor gününde yanında olduğunu; aynı anlayışla İstanbul için çalışacağını vurgulayan Kurum, “650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşerilerimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız.” diye konuştu. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul vadettiklerini sözlerine ekleyen Kurum, 1 Nisan’dan itibaren ‘Engelsiz Seferberlik’ ilan edeceklerini ve 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını söyleyen Kurum, “Tüm İstanbulluların ellerini; engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu Engelsiz Gönüller İftar Buluşmasına katıldı.

Ramazan’ın birlik, beraberlik, dayanışma olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Onun da ötesinde Ramazan bereket demektir. Öyle ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. Ramazan sabrın, şükrün, affın, bağışlanmanın ve merhametin adıdır. Bu yüzden hangi makamda olursak olalım ilk makamımızı asla unutmayacağız. Biz insanız; adaletten, merhametten, yaşamdan ve haklıdan yanayız.’’ dedi.

‘’Bu mübarek Ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze’de’’

Gazze’de yaşananlara değinen Kurum, ‘’Biz Ramazan ayında, kendimiz için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet diliyoruz. Özellikle de zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım diliyorum, kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum. Kardeşlerim, bugün yüreklerimiz Filistin için çarpıyor. Yüreklerimiz Gazze için çarpıyor. Bu mübarek Ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze’de. Gazze ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda.

Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze, insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki Gazze, insanlığın acısı değil umudu olsun. Gazze’de hukuksuzluk dursun. Gazze’de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun. Abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere, tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.’’ diye konuştu.

‘’Milletimizin acı gününde, zor gününde, her anında hep yanında olduk’’

81 ile en güzel hizmetleri götürmenin gayretiyle çalıştıklarına vurgu yapan Kurum, ‘’Gece gündüz demedik, milletimizin acı gününde, zor gününde, her anında hep yanında olduk, yanı başında olduk. Bugün tüm şehirlerimize dokunmuş, her şehirde muhakkak bir eseri, projesi olan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. İşte asrın felaketinde 11 ilde üç ayda 180 bin konutun yapımını biz başlattık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk.

Manavgat’ta tarihin en büyük felaketi sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu’daki sel felaketinin ardından Bozkurt’u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. İzmir’de binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Giresun’da sel felaketinin ardından Dereli’yi adeta yeniden biz inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz.’’ diyerek, afet bölgelerini ayağa kaldırmak için yaptığı projeleri sıraladı.

‘’650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşerilerimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız’’

Aynı anlayışla İstanbul için çalışacaklarının altını çizen Kurum, “81 ilde 350 bin konut dönüştürmüş, sadece İstanbul’da 80 bin afete dirençli yuvalar yapmış bir kardeşiniz olarak, inşallah aynı anlayışla 1 Nisan’da İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü başlatacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen, biz İstanbullu hemşerilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaptık, başarılı olduk, sizlerin hayır duasını aldık; Allah’ın izniyle yine yapacağız. Deprem başta olmak üzere İstanbul’umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul’umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz.’’ dedi.

‘’Kentsel dönüşüm aynı zamanda bir şehircilik vizyonudur’’

Kentsel dönüşümü sadece bina inşa etmek, konut yapmak olarak görmediklerini ifade eden Kurum, konuşmasına, ‘’Kentsel dönüşüm aynı zamanda bir şehircilik vizyonudur. Şehri yeniden tasarlamaktır. Trafikten kültüre kadar her alanda şehre can katmak, yeni bir ruh kazandırmaktır. Bu vizyondan hareketle İstanbul’umuzda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütürken, yaşam alanlarımızı tamamen engelli kardeşlerimize uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Sizleri Risksiz İstanbul’un yanında Engelsiz İstanbul’a, Çilesiz İstanbul’a kavuşturacağız.’’ sözleriyle devam etti.

‘’Sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz’’

İstanbul’da yaşamanın artık çileye, eziyete dönüştüğünü söyleyen Kurum, ‘’Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Hedefimiz; trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmek. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüslerle sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız.’’ şeklinde konuştu.

‘’Tüm İstanbulluların ellerini; engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz’’

1 Nisan’dan itibaren ‘Engelsiz Seferberlik’ ilan edeceklerini dile getiren Kurum, ‘’Tüm İstanbulluların ellerini; engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe, tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu; İstanbul Özel Eğitim Kampüsü’nün inşasına süratle başlayacağız. Burada çalışacak uzmanlarımız; 7/24 engelli kardeşlerimin hizmetkârı olacak.’’ dedi.

‘’10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız’’

10 yeni engelsiz yaşam merkezinin hızla açılacağını sözlerine ekleyen Kurum, vaatlerine, ‘’İstanbul’umuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız; hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız. Engelsiz sosyal yaşam alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da çeşidini de hızla artıracağız. Otizmli kardeşlerimiz için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim, şehrin her imkânından eşit bir şekilde faydalanacak.’’ diye devam etti.

‘’İstanbul baştanbaşa engellilere uyacak’’

Engelsiz şehir uygulamalarının şehrin her yerine yayılacağını söyleyen Kurum, konuşmasını, “İstanbul erişilebilir bir şehir olacak. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşlerimin, şehirde çok rahat ve kolay hareket etmesine imkân sağlayacağız. Yani engelliler şehre uyum sağlamayacak; İstanbul baştanbaşa engellilere uyacak. Engellilere; evde bakım hizmeti kapsamında vereceğimiz eğitimlerle uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet edeceğiz. Biz engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz.’’ sözleriyle tamamladı.

Murat Kurum’a AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Engelliler Komisyonu Başkanı Yusuf Demir eşlik etti.