Kurum: Kadınları Küçümsüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, BEYSEM’de kadınlarla bir araya geldi. Konuşmasında mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran tavrını eleştiren Kurum, “Maalesef ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum.” dedi. Gerekli cevabı kadınların vereceğini sözlerine ekleyen Kurum, “Bu değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek. Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek.” diyerek konuşmasına devam etti.

Kadınlar ve gençler için ‘Yeniden İstanbul’ hedefiyle yollara çıktıklarını ifade eden Kurum, kadınların işgücüne katılımını destekleyeceklerini ve İstanbul'umuzun sorunlarını çözmek için durmadan çalışacaklarını belirtti.

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Kurum, “Ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da İstanbul’a 365 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.” ifadelerini kullandı.