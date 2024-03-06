  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kurum: Kadınları Küçümsüyor

Kurum: Kadınları Küçümsüyor

Yayınlanma:
Kurum: Kadınları Küçümsüyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, “Maalesef ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, BEYSEM’de kadınlarla bir araya geldi. Konuşmasında mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran tavrını eleştiren Kurum, “Maalesef ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum.” dedi. Gerekli cevabı kadınların vereceğini sözlerine ekleyen Kurum, “Bu değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek. Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek.” diyerek konuşmasına devam etti.

Kadınlar ve gençler için ‘Yeniden İstanbul’ hedefiyle yollara çıktıklarını ifade eden Kurum, kadınların işgücüne katılımını destekleyeceklerini ve İstanbul'umuzun sorunlarını çözmek için durmadan çalışacaklarını belirtti.

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Kurum, “Ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da İstanbul’a 365 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İstanbul
İmamoğlu: Allah'tan Korkun!
İmamoğlu: Allah'tan Korkun!
İBB, minibüslerde İstanbul Kart ile ödeme dönemini başlattı
İBB, minibüslerde İstanbul Kart ile ödeme dönemini başlattı
Kurum: Elbet bir gün Kudüs’ün yüzü gülecek
Kurum: Elbet bir gün Kudüs’ün yüzü gülecek
İmamoğlu: Bizimle Onlar Arasındaki Fark Zihniyet Farkıdır
İmamoğlu: Bizimle Onlar Arasındaki Fark Zihniyet Farkıdır
Kurum: 5 yılda denizi bile kuruttular
Kurum: 5 yılda denizi bile kuruttular
Bulgur Palas Açıldı
Bulgur Palas Açıldı
İstanbul'da bir ayda yağan yağmur bir saatte yağıyor
İstanbul'da bir ayda yağan yağmur bir saatte yağıyor