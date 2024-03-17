İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir Kent Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti.

Mevcut İBB Başkanı’nın 2019’da verdiği vaatleri hatırlamamasına tepki gösteren Kurum, “31 Mart’ta da İstanbullular seni hatırlamayacak. Sandıkta Başakşehir’imiz en güzel cevabı verecek.” dedi.

CHP’li İBB Başkanı’nın İstanbulluları zor gününde kaderlerine terk ettiğini vurgulayan Murat Kurum, “Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli toplantılar yaparken; ben İstanbul’da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul’u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken; ben İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum.” diyerek konuşmasına devam etti.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin ‘650 bin konutu nasıl yapacaklar?’ sorusuna karşılık projesinin detaylarını yeniden anlattı. “Defalarca anlatmamıza rağmen kendisi bir türlü anlamıyor.” diyen Kurum, “Şimdi tane tane bir daha anlatıyorum. Bu 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ yapacak. KİPTAŞ İBB’nin biliyorsun değil mi? 250 binini özel sektörümüzle yapacağız. Geriye kaldı 100 bin. Bunu da yine sosyal konut olarak inşa edeceğiz. Evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımıza çok ucuza kiralayacağız. Yani 3 başlığımız var: KİPTAŞ, özel sektör, kiralık konut.” diyerek sözlerini tamamladı.