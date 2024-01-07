Kültür Kart uygulamasının yeni reklam filmi yayınlandı

Esenler Belediyesi’nin 2016-2017 kültür sanat sezonunda uygulamaya koyduğu Kültür Kart, Esenlerlileri kültür ve sanatın renkli dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Kültür Kart sahibi binlerce Esenlerli, hem Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılıyor hem topladıkları puanlarla çeşitli hediyelerin sahibi oluyor.

Kültür Kart sahipleri ayrıca en yüksek puanı toplayarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli gezilere katılma fırsatı elde ediyor. Esenler Belediyesi’nin prestijli uygulamalarından biri olan Kültür Kart’ın renkli reklam filmi ise Şehir Ekranı TV’de meraklılarıyla buluştu. Kültür Kartlı bir gencin konu alındığı filmde kart ile ilgili bilgiler izleyicilerin ilgisine sunuluyor.