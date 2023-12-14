Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: 5 Bina Yıkılıyor

Küçükçekmece'de, İstanbul'un Cennet Mahallesi'nde yer alan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edilen beş binanın yıkım işlemi başladı. Bu binalar, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde konumlanıyor ve geçtiğimiz ay tamamen boşaltıldı.

Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve geçen ay tamamı boşaltılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Yıkım kararı alınan bu yapılardan her biri dört katlı olup, toplamda 48 daire ve 16 dükkandan oluşuyor.

Yıkım sürecinin başlaması için cadde trafiğe kapatıldı ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yıkıma başlarken çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Bu, bölgedeki kentsel dönüşümün önemli bir adımını temsil ediyor ve bölgenin yenilenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dörder katlı, toplam 48 daire ile 16 dükkandan oluşan 5 binanın yıkılması için cadde trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla yıkımına başlanan binalar için çevrede güvenlik önlemi aldı.