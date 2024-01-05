Küçükçekmece Kar Yağışına Hazırlanıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul’da beklenen kar yağışı uyarılarının ardından, yaşanabilecek buzlanma ve olumsuz durumlara karşı ilçede kış çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 11 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte 1183 personel; 229 araç ve ekipmanla 7/24 sahada görev yapacak.

Başkan Kemal Çebi: Kar yağışının afete dönüşmemesi için tedbir ve koordinasyon önem taşıyor

Kar yağışının bir afete dönüşmemesi için tedbir ve koordinasyonun çok önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Küçükçekmecemizde meteorolojik verileri yakından takip ederek, kış çalışmalarımızı hızlandırdık. Kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Ekiplerimiz özveriyle çalışarak, 7/24 kar mesaisi için görev başında olacaklar. Vatandaşlarımızdan özel araçlarıyla dışarı çıkmak durumunda kalacaklarsa kış lastiği kullanmalarını ve olası kar yağışında toplu ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle sorunsuz bir kış geçirmeyi diliyorum” diye konuştu.

1183 personel sahada olacak

Küçükçekmece Belediyesi, hava muhalefetine karşı 1183 personelle sahada olacak. Belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında 32 JCB, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç (elle tuzlama aracı), 2 greyder ve 7 sepetli aracın da yer aldığı toplamda 229 araçla, toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için görev yapacak. Fen İşleri Müdürlüğü stoklarındaki, 3 bin 500 ton tuz ise vatandaşların talebini karşılamak için hazır bulunduruluyor.

Kış çalışmaları, tüm birimlerle koordinasyon içinde planlandı

Fen İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ulaşım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de koordineli bir şekilde görev yapacak. Sokaklardaki sessiz dostları unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, soğuk kış günlerinde yem ve su odaklarına düzenli periyotlarla mama takviyesinde bulunuyor.