Küçükçekmece Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Beslenme Desteği

Üniversite öğrencilerine sıcak yemek ve çamaşır yıkama hizmeti sunarak öğrenci dostu uygulamalarla adından söz ettiren Küçükçekmece Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme desteği başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje ile Küçükçekmece’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle öğrencilere ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme çantası dağıtımları başladı.

Başkan Kemal Çebi: Geleceğimiz olan çocuklar için çalışıyoruz

Gelişim çağındaki çocuklara sağlıklı bir beslenme düzeni sağlamak adına beslenme çantası projesini çok önemsediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Gönül ister ki bizim ülkemizde hiçbir aile, hiçbir insan, hiçbir çocuk sosyal yardımlara ihtiyaç duymasın! Ancak maalesef böyle olmuyor. Çocukların beslenme sorunu yaşamasının önüne geçmek için önceden tespit edilmiş, gelir düzeyi düşük ailelerimizin çocuklarına yönelik beslenme çantası dağıtımı başlatıyoruz. Sağlıklı bir öğün içeren bu beslenme çantaları ile gelişim çağındaki çocuklarımızın yanlarında oluyoruz. Geleceğimiz olan çocuklar için çalışıyor, sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Dar gelirli ailelerin okul çağındaki çocukları için dağıtılan beslenme çantalarının içeriğinde; süt, meyve suyu, yumurta, krem peynir, zeytin, reçel, krem çikolata, kek, fındık bar, tahin-pekmez, tahin helvası, ekmek gibi besin değeri yüksek ürünler yer alıyor. Beslenme çantası dağıtımları, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.

444 4 360 numaralı telefondan ve Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden beslenme desteği ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir.