Kitapseverler yüzlerce yıllık eserlerle müzayedede buluştu

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği nadide kitapları kitapseverlerle buluşturan, müzayedeler devam ediyor. Son olarak Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 700 adet eserin yer aldığı bir müzayede düzenlendi.