KİMER Kartallılar’ın Sesi Oldu

Kartal Belediyesi’nin etkin birimlerinden biri olan Komşu İletişim Merkezi (KİMER) Saha Çözüm Ekibi, vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme ulaştırabilmek için yoğun mesaisine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak sıcak temaslarda bulunan ekipler, bu kez de Kartal Oto Sanayi esnafını tek tek ziyaret ederek talep, istek ve sorunlarını dinledi, her birini ilgili birimlere iletmek üzere not etti.

Saha ekiplerine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön ve Başkan Danışmanı Yüksel Çiftçi eşlik etti.

Ekip ile birlikte Kartal Oto Sanayi esnafıyla bir araya gelen Özgön ve Çiftçi, kendilerini dinleyerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını iletti. Belediyenin proje, çalışma, kampanya ve hizmetleri ile alakalı bilgi vererek belediyeden almış oldukları hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Çalınmadık kapı bırakmamak için, komşularımızla beraberiz

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, “Saha Çözüm Ekibi ile birlikte, çalınmadık kapı bırakmamak, sorunları yerinde tespit edip çözüm üretebilmek için gayret gösteriyoruz” diyerek şunları kaydetti;

“Komşularımızın günlük yaşantınızda karşılaştığınız zorlukları anlamak ve birlikte çözüm bulmak amacıyla buradayız. Esnafımızın belediyemize ve ilçemize dair dilek, öneri ve sorunlarını tek tek not alıyoruz. Bu bilgiler, ilçemizi daha yaşanabilir ve huzurlu kılmak adına önemli bir yere sahip.

Kartal Belediyesi olarak, halkımızın sesine kulak vermek ve onların yaşam kalitesini artırmak için Sayın Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çaba sarf etmeye devam edeceğiz.

Esnaf ziyaretlerimiz, ilçemizin daha iyi bir geleceğe adım atması bakımından kıymetli birer adım. Sizlerin katkıları, bu sürecin daha etkili ve verimli geçmesine olanak sağlıyor. Komşularımızla birlikte daha güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz”