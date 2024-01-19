Kartal’da Enerji Verimliliği ve Enerjinin Doğru Kullanımı Konuları Masaya Yatırıldı

Çevre ve iklim konularında yaptığı kampanyalar ve geri dönüşüm projeleri ile öne çıkan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle anlamlı bir seminer düzenledi. Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirilen seminerde, “Evlerde Enerji Verimliliği ve Enerjinin Doğru Kullanımı” konularının yer aldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Isınmanın maksimum sınırına ramak kaldı!

Enerji Haftası nedeniyle düzenlenen seminerde bir sunum gerçekleştiren enerji uzmanı Önder Göksel Gül, başta küresel ısınma olmak üzere, enerji verimliliği ile ilgili çok kapsamlı bilgiler verdi. Yüz yıllık ortalama ısı grafiklerini paylaşan Gül, araştırmalar sonucu ortaya çıkan sonuca göre dünya ekolojik sisteminin sadece 1.5 derecelik bir ısınmaya tolerasyon gösterebileceğini belirterek çoktan 1 derecelik ortalama ısınmanın gerçekleştiğini söyledi. Yarım derece daha ısınmanın çok da uzak bir geleceğe işaret etmediğini belirten Gül, ısınmanın sorumlusu olarak 6-7 adet gazın belirlendiğini ve bunların da ‘Kyoto Sözleşmesi’ ile ilan edildiğini aktardı.

Nüfusun çok hızlı artmasının yanı sıra, tüketim alışkanlıklarının ve tüketim hızının da çok çabuk yükselmesi nedeniyle “Küresel Isınma” konusunun bilimsel çevrelerin alanı olmaktan çıkarak günlük konuşmaların bile öznesi haline geldiğini belirten Gül, bu nedenle enerji verimliliğinin her zamankinden önemli bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Evlerimizdeki tüketimin yüzde 10’undaki tasarruf bile 150 milyon dolar artı sağlar

Türkiye’nin kullandığı enerjinin 3’te 2’sini ithal ederek dışarı bağımlı olduğunu belirten Gül, kabaca 100 milyar doların bu alana harcandığını sözlerine ekledi. Türkiye’de sadece evlerde elektrik kullanımında yüzde 10 tasarruf edilmesi halinde 150 milyon dolar artıya geçilebileceğinin altını çizen Gül, evlerde enerjinin doğru kullanımı ve ısı, elektrik gibi enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılabileceği ile alakalı pratik bilgiler de verdi.

Lambalardan kombiye, fırından klimaya kadar pek çok farklı alanda enerjinin doğru ve verimli kullanımı ile ilgili bilgiler veren Gül, akkor lambaların tüketiminin bırakılması ve çok daha az enerji harcayan led ampullere geçilmesi gerektiğini söyledi. 1 birim enerjinin kaynağında üretilmesi ve evlere kadar ulaştırılması için 3 birime kadar enerji harcanabildiğini ve dolaysıyla evlerde yapılacak yüzde 10 tasarrufun kaynaktaki üretime yüzde 30 olarak yansıdığını söyleyen Gül; A + enerji sınıf bir ürünün bir süre sonra fazladan ödenen miktarı tasarruf olarak karşıladığını sonrasında da tasarruf devam ettiğini aktardı.

Toplantının soru cevap bölümünde de enerji verimliliği ile ilgili merak edilenleri aydınlatan Gül, kombilerin 1 veya 2 gün gibi süreler için kapatılmaması gerektiğini ve düşük ısıda bırakılmasının daha verimli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren seminerin adından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkanı Hülya Arkan tarafından enerji uzmanı Önder Göksel Gül’e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaket takdim edildi.

Katkılarından dolaysıyla Gül’e teşekkür eden Dr. Dilek Kars, enerji verimliği için bilinçli olmanın ve bunun için de eğitimin önemli olduğunu kaydederek içeriği sürpriz olan bir meclis kararı için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Etkinliğe Uzman Önder Göksel Gül ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, siyasi parti temsilcileri, Kartallı mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.