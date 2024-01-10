Kartal’da Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Olarak Geri Dönüyor

Kartal’da özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerin öne alındığı budama çalışması, ağaçların uykuda olduğu kış ayları boyunca sürdürülürken, budama sonrası elde edilen dallarda yakacak odun haline getirilip ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Ayrıca odun olarak kullanılamayacak durumda olan budama atıkları da parklarda gübre olarak kullanılıyor.

İlçe genelinde kamusal alanlarda sürdürülen budama çalışmaları, ağaçların ilkbaharın etkileri ile uyanmaya başladığı 30 Mart tarihine kadar devam edecek ve böylelikle ağaçların daha sağlıklı hale getirilmesi sağlanacak. Budanan ağaçlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtılacak.

Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi’ne ilettikleri talepleri değerlendiren ekiplerin kasım ayında başlattığı ağaç budama hizmeti, 2024 yılı ocak ayı itibariyle ilçe genelinde devam ediyor. Yüzlerce ağacın budanarak daha sağlıklı bir hale getirildiği budama hizmetinin devam ettiği adreslerden biri de Kartal Kızılay Bulvarı oldu. Ekiplerin bir süredir yoğun bir budama çalışması yaptıkları Kartal Kızılay Bulvarı üzerinde her gün yoğun bir mesai yapılıyor. Kartal’ın en uzun caddelerinden biri olan Kızılay Bulvarı’ndaki ağaçların büyük kısmı budanırken, çalışmalar sırasında trafiği aksatmamak için yoğun çaba harcayan ekipler, Kartal Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin yardımı ile budama sonucu ortaya çıkan dalları da bertaraf ediyor.

Geçen yıl 4 binden fazla ağaç budanmıştı

Vatandaşların ilettiği taleplere göre Kartal’ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen hizmet kapsamında geçen yıl 4 bin 311 ağaç budamıştı. 2024 yılı ocak ayı itibariyle belirlenen çalışma takvimine göre devam eden budama çalışmalarında ağaçların fazla büyüyen, tellere ve binalara değen kollarının yanı sıra ölü dalları da budanıyor. Ağaçların özellikle lodos gibi fırtınalı havalarda tehlike oluşturan dallarından arındırıldığı budama çalışması sırasında ekipler organize bir şekilde çalışıyor.

Budama çalışmaları ilkbahara kadar devam edecek

Budama çalışmasına küçük ağaçlar için 5 metrelik özel aparatları ile yerden budama yapan ekipler, 10-20 metre yüksekliğindeki daha büyük ağaçlar içinde sepetli özel vinç kullanıyor. Budama sırasında hem güvenlik, hem de kent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için de önlem alınıyor. Ana caddelerin önce bir yanındaki ağaçları budayarak ortaya çıkan budanmış dalları temizleyen ekipler trafiğinde kesilmemesini sağlıyor. Ekipler çalıştıkları cadde veya sokakta tüm ağaçların türüne ve yapısına göre uygun şekilde budanma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ağaçların uyanarak sürgün verdiği 30 Mart tarihine kadar bitirilmesi hedeflenen çalışma ile ilçedeki ağaçlarının daha sağlıklı ve güçlü hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında büyük miktarda polen döken ağaçlarda tespit edilerek özellikle alerjik reaksiyonlara neden olan kuru polenlerden cadde ve sokaklar arındırılıyor.

Kuş yuvalarına özel budama hizmeti

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ağaç budama çalışması sırasında görevliler ağaçların üzerlerinde bulunan kuş yuvalarını da koruyor. Kuş yuvalarının zarar görmemesi için çok dikkat eden ekipler, yuvaların bozulmaması için özel budama da yapıyorlar. Özellikle yüksek çınar ağaçlarının tepelerinde bulunan yuvaları destekleyen dallar özel şekilde budanarak kuşların yaşam hakkı da korunuyor.