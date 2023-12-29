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Kartal Yeni Yılı Işıl Işıl Karşılıyor

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Kartal Yeni Yılı Işıl Işıl Karşılıyor
2023 yılını geride bırakmaya sayılı günler kala, Kartal’da vatandaşların en çok ziyaret ettiği meydan, cadde ve sokaklar, yeni yıl temalı süslemeler ve rengârenk ışıklar ile donatıldı.

Çalışmalarının yapıldığı yerleri ziyaret eden vatandaşlar ise görsel şölen sunan süslemeler önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

2024’e sayılı günler kala Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin önemli noktalarında görsel güzelliği ön planda tutarak hazırladıkları; led ışık şeritleri, kardan adamlar ve yılbaşı ağaçları ile farklılık yarattı.

Kartal’ın en eski ve en işlek caddelerinin başında gelen Ankara Caddesi ile hemen paralelindeki Hamam Sokak; süslemeleri ile ilçe halkının ilgi odağı oldu.

2023’ün Son Günlerini Fotoğraflarla Ölümsüzleştirdiler

Yeni yıl heyecanını ışıltılı ve rengârenk bir atmosferde yaşamak isteyen Kartallılar; meydan, cadde ve sokakları doldurdu. Kartal Belediyesi’nin kendileri için hazırladığı yılbaşı temalı süslemelere kayıtsız kalamayan vatandaşlar, ‘Mutlu Yıllar’ yazılı taklar, ışıklı kardan adamlar, hediye kutuları ve süslenen yılbaşı ağaçlarının önünde, 2023’ün son günlerini fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.

Neyzen Tevfik Meydanı, Uğur Mumcu Mahallesi girişi, Orhantepe Çınar Caddesi, Kızılay Bulvarı, Soğanlık Kültür Merkezi önü ve Çanakkale Caddesi de yerleştirilen yılbaşı ağacı maketleri ve süslemelerle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği diğer noktalar oldu.

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