Kartal Belediyesi’nin ‘Belediye Zabıtası Gelişim Programı’ Eğitimi Tamamlandı

09.30 – 16.30 saatleri arasında Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, uzman eğitmenler ve Marmara Belediyeler Birliği eğitim uzmanı Sadettin Özyazıcı tarafından verildi.

Kendisi de eski bir devlet memuru olan Özyazıcı; belediye zabıtası ile ilgili pek çok önemli ayrıntıyı içeren detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Zaman zaman kendi yaşadığı durumlardan da örnekler veren Özyazıcı, hem ilgili mevzuat hem de uygulamadaki örnekler ile anlatımını güçlendirdi.

5 gün boyunca devam eden eğitime; Anadolu Yakası’nda bulunan ve Marmara Belediyeler birliği üyesi 7 belediyeden personel katıldı.

İstanbul Büyükşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Kartal Belediyesi’nden ilgili müdürlüklerin personelinin katıldığı eğitimde, uzmanlar tarafından 5 gün boyunca her gün farklı konular ele alındı.