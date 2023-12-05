Kartal Belediyesi'nden Zeki Müren'e Ahde Vefa Gecesi

Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleşen anma etkinliğinde Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı Nurcan Başpınar sahne aldı. Zeki Müren'in, ‘Şimdi Uzaklardasın, Mihrabım Diyerek, Bir Demet Yasemen, Elbet Bir Gün Buluşacağız’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Nurcan Başpınar, Zeki Müren’in Kartal anılarını da izleyicilerle paylaştı.

Zeki Müren’in Yakacık sevgisi

Sanatçı Nurcan Başpınar, konserde unutulmaz sanatçı Zeki Müren’in Kartal’da geçen ve çok bilinmeyen bir hikâyesini de izleyiciler ile paylaştı. Usta sanatçının gençlik yıllarında Yakacık’a sık sık doğa yürüyüşleri yapmaya geldiğini ve Yakacık’ı çok sevdiğini belirten sanatçı, ‘Bir Demet Yasemen’ şarkısının hikâyesini şu sözlerle anlattı; “Zeki Müren, yine böyle bir Yakacık gezisinde, bir demet yasemen toplar. Gezisinden sonra, yaşadığı şehir Bursa’ya dönebilmek için Kartal’dan vapura biner. Vapurda seyahat ederken, çocukluk aşkına denk gelir. Fakat aşık olduğu kadın artık evlenmiştir. Çok üzülür. O an, lise yıllarında büyük aşkına topladığı yasemen çiçekleri aklına gelir. Yol boyunca onu düşünür. Ve o vapurda, hepimizin bildiği o eseri kaleme alır; ‘Bir Demet Yasemen, Aşkının Tek Hatırası…’

Özgön: “Müren Türk Müziğinin en önemli simgelerindendir.”

Konser programının sonunda, Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, sanatçı Nurcan Başpınar'a bir teşekkür çiçeği takdim etti. Özgön, sanatçıya teşekkürlerini sunarak, “Zeki Müren, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda Türk kültür ve müziğinin önemli bir simgesi olmuştur. Onun eşsiz sesi, duygusal şarkıları ve benzersiz sahne performansları, müzik tarihimize damgasını vurmuş, unutulmaz bir miras bırakmıştır. Bugün burada, bu mirası yaşatmak ve Zeki Müren'i anmak için bulunuyoruz. Sanatın evrensel dilinde buluştuğumuz bu gecede, Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarına Nurcan Başpınar'ın dokunuşuyla tanıklık ettik. Kendisinin Zeki Müren'in mirasını bu kadar güçlü bir şekilde taşıması, bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.