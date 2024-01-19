Kartal Belediyesi’nden Kreş Öğrencilerine Eğlendirirken Öğreten Çocuk Oyunu

Çevre bilincinin önemine vurgu yapmak, enerji verimliliğine dikkat çekmek ve çocuklara tasarrufu öğretmek amacıyla sahnelenen ‘Çılgın Zaman Yolculuğu’ adındaki çocuk oyunu minik öğrencilere hem keyifli bir zaman yaşattı, hem de öğretici yönleriyle dikkat çekti.

Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir, kreş öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Zamanda yolculuk yapan bir bilim insanı ve iki arkadaşın başından geçen maceraların anlatıldığı ‘Çılgın Zaman Yolculuğu’ oyunu çocuklar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

“Çocuklarımızı geleceğe doğru şekilde hazırlamak zorundayız”

Oyun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars öğrenci ve oyuncularla fotoğraf çektirerek, “Bugün burada, miniklerimiz ile beraber eğlence dolu bir oyuna ev sahipliği yaptık. Bu oyun, sadece eğlenceli bir hikaye anlatmakla kalmayıp aynı zamanda tasarrufun ve çevre bilincinin önemini de çocuklarımıza aktardı. Hep birlikte, kreşli miniklerimizi geleceğe en doğru şekilde hazırlamak zorundayız. Bir kez daha, değerli oyuncularımıza, öğretmenlerimize ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.