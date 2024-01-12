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Kartal Belediyesi’nden Kandil Simidi ve Hayır Lokması İkramı

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Kartal Belediyesi’nden Kandil Simidi ve Hayır Lokması İkramı
Kartal Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili münasebetiyle ilçenin çeşitli noktalarında, yüzlerce vatandaşa hayır lokması ve kandil simidi ikramında bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tüm Kartallıların ve İslam âleminin kandilini kutlayarak huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Cevizli Tamirhane Merkez Camii, Soğanlık Kültür Merkezi karşısı, Yakacık Merkez Camii önü, Topselvi Kıbrıs Şehitleri Camii ve Cevizli Mehmet Akif Ersoy Camii önünde hazır bekleyen ikram araçlarında pişirilen sıcak lokmalar ve kandil simitleri, cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da, lokma dağıtımı yapan ekiplere katılarak Başkan Gökhan Yüksel adına kandillerini kutladıkları vatandaşlara kandil simidi ve lokma ikramında bulundu.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçları, yoldan geçen ve ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere giden vatandaşlar için gün boyunca hizmet verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de, tüm İslam âleminin Regaib kandilini kutlayarak, “Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcının; tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

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