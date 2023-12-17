Kartal Belediyesi’nden Farkındalık Yaratan İklim Değişikliği Semineri

Farkındalık yaratmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerde, iklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar) konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen seminere, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir ile çok sayıda firmanın temsilcisi ile Kartal Belediyesi kreş öğretmenleri katıldı.

Seminerde, farklı firmalarda görev alan deneyimli konuşmacılar, katılımcılara iklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilgi ve deneyimlerini aktardı. Konuşmacılar, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, bu konuda atılacak adımların iş dünyasında ve günlük yaşamda nasıl etkili olabileceğinin altını çizdi. Projenin bilinç oluşturmak adına önemli olduğu ve değişimin farkındalıkla başladığı üzerinde durulurken, Kartal Belediyesi’nin sürdürülebilir bir gelecek için her kesimi bilinçlendirmek ve çevre dostu alışkanları teşvik etmek amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Katılımcıların interaktif bir şekilde sorularını ilettiği seminerde, çevre sorunlarına karşı çözüm odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkat çekildi.

“İklim değişikliği tüm dünyanın ortak meselesidir.”

Seminerde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, “Günümüzde karşı karşıya kaldığımız çevresel sorunlar, hepimizin bilincini zorlamaktadır. İklim değişikliği ve atık sorunları sadece bir bölge veya ülkenin değil, tüm dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle, bu seminerde bir araya gelerek çözüm yollarını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu konuşmak önemlidir. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci, belediyemizin temel prensiplerinden biridir. Bu konuda yürüttüğümüz projelerle hem Kartal’ın hem de genel anlamda ülkemizin çevresel kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Siz değerli katılımcıların da desteğiyle bu hedeflere ulaşmak adına daha da güçleniyoruz. Unutmamalıyız ki, değişim farkındalıkla başlar. Bu seminerde edindiğimiz bilgileri günlük yaşantınıza entegre ederek çevre dostu alışkanlıklar kazanabilir, çevremizi koruyabilir ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabiliriz. Sizlerle birlikte daha yeşil ve sürdürülebilir bir Kartal için çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu seminerin çevre bilinci konusundaki duyarlılığımızı artırarak, birlikte daha güzel bir geleceğe adım atmamıza vesile olmasını diliyorum.”