Kartal Belediyesi’nden 10 Bin Öğrenciye DesteK

Kartal’da çocuklar ve gençlere yönelik projeler ile hizmetlere öncelik veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitime yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. İlçe sınırları içinde eğitim alan öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan kitapların dağıtımına başlandı.

Kartal’da 58 devlet okulunda eğitim gören öğrenciler için toplamda 10 bin hazırlık kitabı hazırlanarak dağıtımına başlandı. Ortaokulların son sınıfında okuyan öğrenciler için LGS; liselerin son sınıfında okuyan öğrenciler için ise TYT hazırlık kitabı tedarik edildi ve okullardan gelen talep sayılarına göre paketlenerek dağıtılmaya başlandı. İçinde konu anlatımları, örnek çözümler ve soru bankalarının yanı sıra karekod okutularak internetten seyredilebilen çözüm videolarının yer aldığı hazırlık kitapları okul yönetimlerine teslim edilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Lojistik Merkezi’nde bulunan LGS ve TYT hazırlık kitapları gönderilecekleri okullara göre tanzim edilip Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Komşu İletişim Merkezi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edilmeye başlandı. 4 bin 500 adet LGS ve 5 bin 500 adet TYT hazırlık kitabı Kartal’ın 20 mahallesinden bulunan toplam 58 devlet okuluna 19 Ocak tarihine kadar dağıtılmış olacak.