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Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri Yaralı Akbaba’yı Tedavi Altına Aldı

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Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri Yaralı Akbaba’yı Tedavi Altına Aldı
Kartal sahilinde konuşlanan yaralı akbaba, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına aldı. Bulgaristan menşei olan akbaba, vatandaşların ihbarları ve Türkiye Doğancılar Derneği’nin duyarlı üyeleri sayesinde Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirildi.

Birkaç gündür Kartal sahilinde konuşlanan, küçük yaraları bulunan ve güneş enerjili GPRS sistemi taşıyan akbaba’ya gerekli müdahaleler yapıldı. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi üzerinden vatandaşların son birkaç gündür ihbarlarını değerlendiren ekiplerin yanı sıra; Türkiye Doğancılar Derneği’nin duyarlı üyeleri yaralı akbabayı tedavi edilmek üzere Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirdi. Yaralı halde bulunan akbaba, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından klinikte genel sağlık kontrolünden geçirildi. Küçük yaraları bulunan akbabaya müdahale edilerek pansuman yapıldı. Ciddi sağlık sorunları olmadığı belirtilen ve 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen akbaba, yapılan tedavi sürecinin ardından hayvan nakil box ile Tarım ve Orman Bakanlığı Kartal Doğa Koruma Şefliği ekiplerine teslim edildi.

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