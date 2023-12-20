  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kartal Belediyesi Bowling Turnuvası’nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı

Kartal Belediyesi Bowling Turnuvası’nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı

Yayınlanma:
Kartal Belediyesi Bowling Turnuvası’nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı
Kartal Belediyesi, çalışanların motivasyonunu artırmak ve ekip ruhunu pekiştirmek amacıyla her yıl düzenlediği Birimler Arası Bowling Turnuvası’nda bu yıl da kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği 3. Birimler Arası Bowling Şampiyonası’nda birinciliği Yapı Kontrol Müdürlüğü kazandı. Turnuvanın finaline ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmaları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. İki gün süren kıyasıya bir rekabetin ardından kazanan takımlara kupalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti.

Her takımın dörder oyuncuyla katıldığı turnuvanın başlangıç atışını ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar gerçekleştirdi. Uçar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin takım ruhunu geliştirerek çalışanların motivasyonunu olumlu yönde artırdığını söyledi. Başlangıç atışının ardından başlayan turnuvada 26 takım arasından finale kalan 4 takım 2’şer kez maç yaptı. En yüksek puanı alan Yapı Kontrol Müdürlüğü birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. Turnuvada ikinciliği Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Temizlik İşleri Müdürlüğü kazandı.

Her yıl düzenlenen Birimler Arası Bowling Turnuvası’nın finalinde ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kazanan takımlara kupalarını takdim etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Nasuh Mahruki Beşiktaş Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Nasuh Mahruki Beşiktaş Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Kartal’da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor
Kartal’da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor
Beylikdüzü'nde Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda eğitimler devam ediyor
Beylikdüzü'nde Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda eğitimler devam ediyor
Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek! İşte Ataköy-İkitelli metro hattı durakları
Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek! İşte Ataköy-İkitelli metro hattı durakları
Maltepeli öğrenciler için üniversite tanıtım gezileri başladı
Maltepeli öğrenciler için üniversite tanıtım gezileri başladı
İmamoğlu Açıkladı: Aksaray'a Yeni Meydan Geliyor
İmamoğlu Açıkladı: Aksaray'a Yeni Meydan Geliyor
100.000 öğrenciye 7 bin 500 TL’lik destek
100.000 öğrenciye 7 bin 500 TL’lik destek